《天堂M》騎士、黑妖逆襲　首次雙近戰職業大改版

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官方慶祝雙近戰改版，特別推出「SEASON PASS：偉大的遺產」，於6月29日前使用天幣購買，根據活動方式獲得「特殊商城裝備復原」、「特殊變身合成」、「特殊魔法娃娃合成」3張GAMA COUPON。
《天堂M》本次改版大幅提升騎士、黑妖在戰場上的優勢，並同步開放轉職，重點更新項目如下。為展示騎士黑妖優化後的強度，《天堂M》官方安排「搶先直擊直播」，請來知名實況主小屁、丁丁擔任主播介紹此次改版重點。
一、騎士
推出兩項全新技能、優化多項既有技能，增加反擊技能發動，並提高傷害及坦度。
📌新增．全新英雄級技能「昏迷充能」
將衝擊之暈、幻影之刃、眩暈之劍變更為充能型態。依照充能階段提升，技能效果也越強。
📌新增．全新一般級技能「強勁攻擊」
新增近距離暴擊及物理攻擊力，針對昏迷對象增加近距離傷害BUFF。
📌調整．神話級技能「眩暈之劍(專家)」
提升昏迷的命中率，並且新增「昏迷抗性減少」的DEBUFF。
📌調整．英雄級技能「增幅防禦(專家)」
依照裝備的臂甲、盾牌等級增加防禦力。
二、黑暗妖精
推出四項全新技能，優化多項既有技能，優化隱身及迴避技能，提高攻擊速度及輸出傷害，增加生存及續戰力。
📌新增．全新神話級技能「夢魘」
使用後可隨機指定對象丟擲標槍，累積丟擲可造成更多傷害。
📌新增．全新傳說級技能「暗影衝刺(命運)」
「暗影衝刺」的強化型被動技能，連接技能可從背後移動，成功時大幅提升近距離爆擊效果。
📌新增．全新英雄級技能「毒性精通(命運)」
強化持續及疊加傷害效果、範圍中毒效果，並新增持續傷害減少功能。
此外，「個人交易系統」及「地獄系統」也將在改版後釋出。「個人交易系統」Lv.75以上玩家，交易英雄級以上裝備和部分道具，開放隨時隨地進行交易，大幅提升便利性。「地獄系統」若單日PVP殺死超過1000人，被強制關入「地獄副本」1小時，脫逃24小時內若持續殺人，再被關入地獄副本，於「地獄」打怪不會獲得任何經驗值和掉落物，從「地獄」逃脫後24小時內，玩家身上將被強制標示為「不法之徒」。