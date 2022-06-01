郭國文要求政府發快篩送口罩 強化防疫措施

隨著每日確診人數及染疫風險的持續上升，民眾多數傾向打滿 3 劑疫苗，提升保護力。但是 0 至 5 歲的幼兒仍無法打疫苗，且 5 至 11 歲孩童疫苗的施打率則偏低，六都都落在 5 成以內。為了避免再度發生幼兒悲劇，立委郭國文及台南市永康區議員參選人黃肇輝偕同幼托教育創新協會、台南市幼稚教育學會召開記者會，並呼籲地方政府強化防疫措施。

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郭國文首先肯定衛福部推出免費提供快篩試劑政策，但他憂心，試劑數量不足以落實托育中心的防護作用，恐怕是美中不足之處。

台南市幼托教育創新協會理事長藍美秀表示，自己的幼兒園、托嬰教職員自主規定，每週日晚上快篩陰性才可上班，一個月固定 5 劑，如再加上不定時有確診者，停課、復課也需快篩，保守估計每個月要 10 劑才夠用。另外，目前提供的快篩試劑仍以鼻腔取樣為主，對於 0 到 2 歲鼻腔脆弱的嬰幼兒來說，操作不當會造成傷害。因此，藍美秀建議，政府應優先提供唾液快篩給托嬰幼兒，避免不當使用反而釀成悲劇。

台南市政府教育局副局長吳國珉回應，針對幼托環境缺乏快篩試劑，市政府內已有多次討論，但考量 0 到 5 歲嬰幼兒用唾液快篩精準度及中央已有配發計畫下，將進一步與社會局協調並評估是否採購並提供快篩試劑。市府將會積極媒合民間企業資源，並於疫苗分配時優先考量嬰幼托中心需求。

▲台南市永康區議員參選人黃肇輝表示，身為家長，對於惡意散播的假消息非常不認同（圖／記者林怡孜攝，2022,06,01）

台南市永康區議員參選人黃肇輝表示自己有個 4 歲的女兒，身為家長當然會擔憂，尤其近期攸關孩童防疫的假消息非常猖狂，除了防病毒還要對抗不實訊息，對家長而言是雙重疲憊。因此，除了加強教師檢驗來避免病毒進入托育中心外，郭國文與黃肇輝也共同捐出 10 箱，超過 3 萬片兒童口罩，給台南市幼托教育創新協會與台南市幼稚教育學會，盼透過實際行動，展現對幼兒防疫的注重，並避免假消息加重防疫的負擔。