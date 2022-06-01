郭國文要求政府發快篩送口罩 強化防疫措施

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郭國文首先肯定衛福部推出免費提供快篩試劑政策，但他憂心，試劑數量不足以落實托育中心的防護作用，恐怕是美中不足之處。
台南市幼托教育創新協會理事長藍美秀表示，自己的幼兒園、托嬰教職員自主規定，每週日晚上快篩陰性才可上班，一個月固定5劑，如再加上不定時有確診者，停課、復課也需快篩，保守估計每個月要10劑才夠用。另外，目前提供的快篩試劑仍以鼻腔取樣為主，對於0到2歲鼻腔脆弱的嬰幼兒來說，操作不當會造成傷害。因此，藍美秀建議，政府應優先提供唾液快篩給托嬰幼兒，避免不當使用反而釀成悲劇。
台南市政府教育局副局長吳國珉回應，針對幼托環境缺乏快篩試劑，市政府內已有多次討論，但考量0到5歲嬰幼兒用唾液快篩精準度及中央已有配發計畫下，將進一步與社會局協調並評估是否採購並提供快篩試劑。市府將會積極媒合民間企業資源，並於疫苗分配時優先考量嬰幼托中心需求。
台南市永康區議員參選人黃肇輝表示自己有個4歲的女兒，身為家長當然會擔憂，尤其近期攸關孩童防疫的假消息非常猖狂，除了防病毒還要對抗不實訊息，對家長而言是雙重疲憊。因此，除了加強教師檢驗來避免病毒進入托育中心外，郭國文與黃肇輝也共同捐出10箱，超過3萬片兒童口罩，給台南市幼托教育創新協會與台南市幼稚教育學會，盼透過實際行動，展現對幼兒防疫的注重，並避免假消息加重防疫的負擔。
郭國文說，「很多孩子都走了」的操作明顯是有組織、有目標的惡意散播，他接到不少家長陳清，擔心托嬰中心小班制的空間容易讓孩子交叉感染，希望政府能提供更多協助，來消彌家長的憂慮。