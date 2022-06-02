COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

房市／讀者文摘信譽品牌出爐！信義房屋獲最高榮譽

▲信義房屋仲介事業群總經理信泓浚(右)從國策顧問廖全平(左)手中領取第24屆讀者文摘信譽品牌白金獎獎項。（圖／NOWnews資料照片）
▲信義房屋仲介事業群總經理信泓浚(右)從國策顧問廖全平(左)手中領取第24屆讀者文摘信譽品牌白金獎獎項。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-06-02 08:00:00

第24屆「讀者文摘信譽品牌」調查公布，信義房屋15度榮獲最高榮譽「白金獎」成為消費者最信賴的房仲類品牌，更與中華電信、台灣中油等知名企業同獲白金獎，在全球持續與疫情共存之下，信義房屋堅持數位創新，與微軟合作「房產上雲」，創造便利的消費者體驗，更增進房仲工作效率，房仲第一品牌的形象深植人心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「讀者文摘信譽品牌」委託知名市調公司Catalyst Research調查，訪查來自台灣地區、香港地區、菲律賓、新加坡及馬來西亞五大市場共8000名受訪者，其中台灣取1500名受訪者。調查方式請受訪者提供最信賴品牌名稱，再依據「信賴度與信用」、「品質」、「價值」、「對顧客需求的了解」、「創新」、「社會責任」六項指標進行評比，今年台灣有51個品類共計106個品牌獲獎，評選白金獎33座，金獎124座。

而信義房屋15度獲得最高榮譽「白金獎」，由信義房屋仲介事業群總經理信泓浚代表領獎；而同樣獲得「白金獎」的企業包括Panasonic、Epson、日立冷氣、中華電信、台灣虎航、台灣中油等知名外商、金融、服務業品牌。

主辦單位表示，在全球爆發疫情期間，信任極為重要，而各個年齡段的受訪者都認爲，評論和口碑是最可信的選擇，由於新冠疫情持續，人們紛紛減少外出，居家時間普遍變長，得獎企業在疫情下快速應變，對內滾動式調整營運策略，對外則提供消費者安全、便利的服務體驗，創新服務不因疫情而打折扣，進而增加消費者對品牌的好感度。

疫期期間，信義房屋除了原有的線上看屋服務模式，今年更與微軟合作「房產上雲」，開發AI智能配案，以AI人工智慧拉齊房仲服務水平，並探索消費者沒有說出口的「隱性需求」，推出至今，帶看量顯著提升3成，打造不動產科技新應用，把線上的數據與線下同仁服務的數據做快速的整合，配案準確率提升3成5，獲得同仁與消費者一致好評。

信義房屋40年來堅持「以人為本」、「先義後利」照顧利害關係人，除了提供優質服務，更成為社區裡暖心的夥伴，舉凡紗窗修繕、環境清潔，今年的信義房屋全國繪畫比賽，更結合永續主題，讓永續教育向下扎根，帶動產業正面影響力，並以好服務、好工作、好生活為基礎，創造永續好生活。

房市／議價時機「降肉」？看屋量減3成　價格有鬆動傾向

房市／即將「成交」竟往外推？信義房屋這案背後有洋蔥！

房市／冷氣機清潔有門道！觀察這「3點」　專業度秒現形

房市／竹北房價站穩5字頭！菜鳥工程師想買看「這兩區」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀