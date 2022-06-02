房市／讀者文摘信譽品牌出爐！信義房屋獲最高榮譽

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而信義房屋15度獲得最高榮譽「白金獎」，由信義房屋仲介事業群總經理信泓浚代表領獎；而同樣獲得「白金獎」的企業包括Panasonic、Epson、日立冷氣、中華電信、台灣虎航、台灣中油等知名外商、金融、服務業品牌。
主辦單位表示，在全球爆發疫情期間，信任極為重要，而各個年齡段的受訪者都認爲，評論和口碑是最可信的選擇，由於新冠疫情持續，人們紛紛減少外出，居家時間普遍變長，得獎企業在疫情下快速應變，對內滾動式調整營運策略，對外則提供消費者安全、便利的服務體驗，創新服務不因疫情而打折扣，進而增加消費者對品牌的好感度。
疫期期間，信義房屋除了原有的線上看屋服務模式，今年更與微軟合作「房產上雲」，開發AI智能配案，以AI人工智慧拉齊房仲服務水平，並探索消費者沒有說出口的「隱性需求」，推出至今，帶看量顯著提升3成，打造不動產科技新應用，把線上的數據與線下同仁服務的數據做快速的整合，配案準確率提升3成5，獲得同仁與消費者一致好評。
信義房屋40年來堅持「以人為本」、「先義後利」照顧利害關係人，除了提供優質服務，更成為社區裡暖心的夥伴，舉凡紗窗修繕、環境清潔，今年的信義房屋全國繪畫比賽，更結合永續主題，讓永續教育向下扎根，帶動產業正面影響力，並以好服務、好工作、好生活為基礎，創造永續好生活。