台北國際書展搶先看！法國館、烏克蘭展區有亮點

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書展搶先看的首站是法國主題館，柯柏睿介紹館內80家出版社、共計2000本書，以及精心打造「追憶．普魯斯特」、「經典作家珍稀手稿展」及「探索世界的靈光乍裂：艾曼紐．勒帕吉漫畫原稿展」等3大特展，並展示「普魯斯特有聲步道」，以手機掃描及聆聽《追憶似水年華》中、法文版朗讀。
今年正值法國大文豪普魯斯特逝世100週年，「追憶．普魯斯特」特展將展出法國國家圖書館與私人收藏的普魯斯特手稿、影像等，現場設有「普魯斯特有聲步道」，節錄《追憶似水年華》7卷中的12則片段，中文版由知名導演戴立忍朗讀，法文版則由Éditions Thélème與Éditions Frémeaux提供。配合展覽，法國在台協會也精心規劃相關講座，邀請改編普魯斯特作品的法國漫畫家史蒂芬．黑雨線上座談，以及音樂評論家焦元溥和《追憶似水年華》的譯者們親臨書展現場，與讀者們分享普魯斯特的魅力。
「經典作家珍稀手稿展」則展出喬治桑、雨果與大仲馬等人的珍貴手稿，民眾不必遠飛法國，也能親眼目睹。「探索世界的靈光乍裂：艾曼紐．勒帕吉漫畫原稿展」將展出法國安古蘭漫畫大獎ACBD得主艾曼紐．勒帕吉歷年精選作品、得獎漫畫的內頁原稿等共計20幅。
緊鄰法國主題館是以「讀字便利店」、「社運柑仔店」及「閱讀藥房」為題，整合了獨立出版聯盟、NGO團體及獨立書店協會的「讀字公民書區」，「讀字便利店」特別引進便利商店陳列架放置書籍，並打造「智慧簽名提領機」，供作家簽名、座談使用。另由國立台灣文學館邀集九歌、文訊、印刻、洪範、爾雅、聯合文學雜誌等人文出版社所組成的「文學書區」，則以「台灣戰後出版史的3次爆發」為題，大力邀請讀者再探文學出版的歷史縱深、出版人物的溫度敘事。
國際區的另一焦點是「烏克蘭展區」，本次台北國際書展期間，除精選15幅烏克蘭插畫家作品展出外，並展示已翻譯成德語及中文的烏克蘭著作，包含小說、非小說與精美繪本等出版品，讓台灣讀者能迅速理解烏克蘭歷史和文化，表達捍衛民主自由的決心。此外，特別邀請烏克蘭Yakaboo圖書平台國際事務主任Valentina Butenko女士出席展區開箱，將於6月3日、4日就烏克蘭語及出版情形，在書展沙龍舉行專題講座。
「與烏克蘭同在」圖像創作展緣起於俄羅斯戰火侵略烏克蘭，眼看國家被摧殘、平民被俄羅斯士兵殺害，烏克蘭插畫家使用藝術創作表達正在發生的事情，藝術反映了烏克蘭的恐懼、感受與痛苦。
文化部指出，適逢書展第30屆，推出10大主題館、10大特色的全新規劃，今年參展國有31國、國內外參展出版社為364家，匯聚來自世界各國的國際作家43位，加上本土作家及專業論壇等計有超過250場閱讀活動，將蓄積2年的能量，全部爆發！
今年除了法國主題國館各項精彩規劃以外，其他各展區也有精彩亮點，包括全新結合大自然多媒體互動的「森出没兒童主題館」、推廣各類好書的指標「中小學生讀物選介主題館」、呈現年度好書的「書展大賞館」、「台灣文學出版主題區」、全台首創AR劇場的「數位主題館」，還有超級大亮點的「HELLO 30！2022台北國際書展三十特展」。跨出世貿一館場域，還有在華山1914文化創意產業園區中4A館紅酒作業場「Visual Fanzine－台灣創作者交疊的圖像風景」共同呼應書展三十特展，呈現台灣圖像「混種」、「創新」與「活力」。
文化部表示，為提升參觀書展者購書意願，特別加碼推出20萬張面額100元的「購書抵用券」，入場參觀的民眾皆有機會獲得；還有滿額禮方案，以及參加各書展攤位的讀者活動，都有機會獲得額外的購書抵用券。結合端午節慶，現場亦備有御守、書展提袋等好禮，不限金額限量發送。18歲以下讀者持身分證或相關證明文件，即可免費入場，民眾持桃園（含）以南及宜花東當日臺鐵、高鐵票根亦可免費入場參觀，外籍讀者開放出示護照免費入場。