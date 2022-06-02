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法國女性崇尚自由靈魂　從選擇與承擔開始

▲雖然說印象中法國女性吸菸吸得特別優雅，但這畢竟只是理想化印象，抽菸對健康有影響的事實還是不能忽視的。（圖／Pixabay）
▲雖然說印象中法國女性吸菸吸得特別優雅，但這畢竟只是理想化印象，抽菸對健康有影響的事實還是不能忽視的。（圖／Pixabay）

生活中心/綜合報導

2022-06-02 10:00:00

Netflix愛情喜劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）是最近1、2年討論度很高的影集，劇情描述由莉莉柯林斯（Lily Collins）所飾演的20世代美國女孩艾蜜莉，獨自一人被外派到法國精品行銷公司闖天下，在巴黎這個人生地不熟的地方遭遇到職場、愛情、友情與文化上的種種挑戰。製作人也在日前釋出了關於第三季開拍的最新訊息，讓「艾蜜莉粉」們期待不已！

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除了劇情，劇中有許多令人記憶深刻的印象點，例如艾蜜莉每天穿著華麗的高跟鞋跟衣服跑趴、夢想中有旋轉樓梯的老舊頂樓景觀公寓、天菜帥鄰居等，但最令人印象深刻的，就是艾蜜莉的惡魔老闆Sylvie，形象完美符合普羅大眾對於法國女性的想像。法國女性的優雅浪漫，表現在舉手投足間的隨性又帶點小性感，就算是抽菸喝酒，搭配法式的小傲慢，還是那麼地令人著迷。

這不禁令人好奇，帶有獨特魅力的法國女性都抽菸嗎？根據統計法國女性抽菸的比例相當高。法國女性抽菸的心態與男性沒有任何區別，都不是為了吸引注意，而是自己的選擇與承擔。也因為這樣，一支菸的份量選擇變得重很多，燃燒的亦不再只有菸草和尼古丁，而是女性對於自由和權力的渴望，吸菸是她們的自由，不應該因性別而被區別看待。

雖然說印象中法國女性吸菸吸得特別優雅，但這畢竟只是理想化印象，抽菸對健康有影響的事實還是不能忽視的。據研究，法國有25%的女性有宮外孕、卵巢癌、早產、難產的危險，抽菸對胎兒的影響相當巨大。

不只法國女性，近年全世界對於吸菸伴隨而來的風險意識越來越高，菸品減害這個觀念被提出。傳統紙菸是使用燃燒的方式，煙霧中可能產生多種化學物質，不單對抽菸的人有影響，二手菸對周遭親友的傷害一樣巨大。新興菸品和傳統紙菸不同之處在於產生煙霧的原理不同，加熱菸是透過電子加熱器來緩慢加熱菸草，未直接高溫燃燒菸草，根據日前台灣陽明交通大學最新發表，針對加熱菸與傳統紙菸危害物質的調查數據顯示，未直接高溫燃燒菸草能減少危害及潛在危害性化學物質產生，較傳統紙菸煙霧各減少約2成至9成。但不管如何，吸菸仍會對身體健康造成影響，這是吸菸者在清楚認知下的選擇與承擔。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
 


1.https://www.discovergobeyond.com/gc/ch
2.https://health99.hpa.gov.tw/theme/4
3.https://health.gov.taipei/News.aspx?n=29A72D3D50AC4FC0&sms=D0CD2AED95ADAF4

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