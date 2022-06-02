寶僑傳遞「愛在。就是家」理念 攜手家樂福力挺多元成家
隨著現代社會的演化，家的定義不再只是僅由一男一女結為夫妻所組成的二元家庭，「愛在。就是家」活動所傳達的理念，更包含了因自我性別認同逐漸開放而多元的LGBTQ+；因喪偶或離婚獨自撫養孩子的單親家庭；因壓力、疾病、追求夢想而選擇不婚不生，或是年老無人照扶的獨居者；因父母過世或是長期因工作分離而從小跟著祖父母長大的隔代教養家庭；離鄉背井千里迢迢來到台灣尋找機會的新住民等。他們無不例外在求學階段、面對親友、出社會找工作、組織家庭都遭受過被「傳統」強加的束縛甚至是歧視，進而選擇壓抑並武裝自己。如今在後疫情時代，人與人之間的界線被病毒刻畫得更深，但許多人也意識到，想要共同度過難關，雖然不見得是住在同一個屋簷下，但只要有「愛」在的地方，就可以是你的家你的後盾！
P&G 寶僑家品香港台灣總裁林劍洪表示：「多元共融一直是P&G寶僑家品所堅持的企業文化核心，我們也不斷以最優質創新的產品，滿足多元消費者與家庭的不同需求，並利用品牌傳播的影響力，讓社會理解並尊重個體間的獨特差異性，往更加共融的目標推進。家是多數人獲得撫慰和勇氣的力量來源，在疫情開始至今，每個人有更多時間待在家中，家與家人也因此跟我們有了更深的連結，我們希望攜手家樂福讓社會大眾理解家的樣貌可以很多元，每個人對家的幸福定義也可以獨一無二。」基於此用心，同時也為了延續去年為了共同響應世界最大的LGBTQ＋媒體倡議組織－GLAAD－所推展的多元性別能見度計畫（The Visibility Project），P&G寶僑家品今年再度攜手家樂福主打「愛在。就是家」活動，旨在打破傳統對「家」的包袱與框架，在新的時代裡，尤其是後疫情時代，人與人之前能夠具備更多包容，並攜手合作邁向共榮。
今年為了延續「愛在。就是家」的理念，自6/1~6/14於各大店點推出限時促購活動, 以行動力挺此議題, 希望更能召喚大家的支持與響應，旨在透過生活需要及商品價格來為大家生活「分工」！如現代女性因生活壓力，睡眠障礙越來越普遍，為了讓女性朋友在生理期時能減少測漏煩惱並提升舒適度，祭出好自在超柔安睡褲買一送一只要209元的超優惠價格；蘭諾520ml芳香豆兩瓶只需498元，讓你的衣著在在炎熱的天氣時從洗到穿，每一刻都飄香，不只帶來幸福香氣，也散發更多的愛。對於大小是一身獨攬，忙到實在無法好好打理好自己的單親或獨居族，除了潘婷淨化極潤全系列500ml特惠269元外，Hair Recipe洗潤髮530ml全系列，兩瓶僅需648元，近期大受好評的米糠溫養洗髮精及護髮素（純米瓶），二瓶特價只要1099元，在家也可以輕鬆享有屬於自己的頭髮養護沙龍。
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