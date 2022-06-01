修杰楷想拍實境秀被打槍　在家訓哭咘咘偷心疼

修杰楷今（1日）擔任植萃保養品牌大使，響應「六月愛小孩」公益行動，最近他參加實境秀《來吧！營業中》，下廚英姿征服網友，被敲碗當固定班底，威脅到楊銘威二廚的飯碗，他透露自己對實境秀很有興趣，想找楊祐寧、楊銘威、姚元浩這群好友，拍個荒島求生的實境秀，不料公司打槍：「誰要陪你去荒島？」狠潑一桶冷水。
修杰楷當爸爸快7年了，他提到：「教育是我覺得非常重要的一件事，必須從孩子小時候、從生活中就開始建立同理心。」他分享自己的家庭教育心得：「我覺得嚴肅說教的方式，不一定能獲得女兒的共鳴，所以我喜歡把教育藏在日常中，像是每個小孩都會有不想吃的食物，我就會運用最擅長的『清冰箱料理』，把這些食物藏在裡面，並且藉機讓女兒們知道，每天都有飯吃，不是這麼理所當然的事，這世界上有很多小朋友沒有飯吃，我們要時時感謝擁有的一切，並且在能力所及的範圍幫助別人。」
不過有時候修杰楷理智線還是會斷裂，昨晚就讀小一的女兒咘咘在家線上上課，東摸摸西摸摸，寫作業、練鋼琴都拖到晚上才做，精神都已經不好了，修杰楷嚴肅跟女兒說要善用時間，把咘咘教訓到哭，修杰楷心疼女兒，罵完還是抱抱她說：「爸爸還是很愛妳。」這次擔任公益大使，修杰楷也發願6月不打罵兩個女兒。問及是否會讓孩子們打疫苗，他表示：「還在評估。」