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最強日本梅酒組合！6款一次全收　金色三麥推玉荷包啤酒

▲CHOYA首次在台推出「The CHOYA 6入小酒組」，一次能喝到6種風味。（圖／黑松提供）
▲CHOYA首次在台推出「The CHOYA 6入小酒組」，一次能喝到6種風味。（圖／黑松提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-06-02 07:30:00

不用飛到日本，就能一次喝到6種梅酒酒款。日本梅酒CHOYA首次推出台灣限定的「The CHOYA 6入小酒組」，其中包括三款台灣買不到的梅酒，成為近期詢問度最高的酒組。台灣在地的金色三麥則以玉荷包為代表，釀出「俏荔貴妃啤酒」、「美荔貴妃啤酒」兩款新酒。

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首次在台上市的「The CHOYA 6入小酒組」，集合6款不同風味的The CHOYA系列梅酒，是近日詢問度最高的酒組，內含調和熟成1至3年的「本格一年熟成梅酒」、調和熟成3至5年口感醇厚的「本格三年熟成梅酒」、調和多款熟成年份不同原酒的「紀州南高梅原酒」。

其中還有三款是台灣買不到的梅酒，包括熟成兩年的「熟成梅酒」，以及同樣熟成兩年並添加紫蘇的「熟成紫蘇梅酒」，還有添加蜂王乳並熟成兩年、甘甜不膩口的「熟成皇蜜梅酒」。新品目前已於各大酒專開賣，即起至6月28日也在7-ELEVEN Ibon開放限量預購，每組480元。

▲6月30日前買5項指定產品，到活動頁面登錄購買發票序號，有機會抽中CHOYA特殊酒款。（圖／黑松提供）
▲6月30日前買5項指定產品，到活動頁面登錄購買發票序號，有機會抽中CHOYA特殊酒款。（圖／黑松提供）
台灣在地精釀啤酒品牌SUNMAI金色三麥，以最具代表性的初夏水果玉荷包，釀出「俏荔貴妃啤酒」、「美荔貴妃啤酒」兩款新酒，在啤酒中神還原荔枝滋味，4.5%的低酒精度適合日常小酌。6月1日起「俏荔貴妃啤酒」在全台全家超商及各大通路陸續開賣；6月15日起「美荔貴妃啤酒」則在全台7-ELEVEN限定販售，每瓶125元，限量酒款售完為止。

▲SUNMAI金色三麥以玉荷包釀出新酒，4.5%低酒精度適合日常小酌。（圖／黑松提供）
▲SUNMAI金色三麥以玉荷包釀出兩款新酒，4.5%低酒精度適合日常小酌。（圖／黑松提供）
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