最強日本梅酒組合！6款一次全收 金色三麥推玉荷包啤酒
不用飛到日本，就能一次喝到6種梅酒酒款。日本梅酒CHOYA首次推出台灣限定的「The CHOYA 6入小酒組」，其中包括三款台灣買不到的梅酒，成為近期詢問度最高的酒組。台灣在地的金色三麥則以玉荷包為代表，釀出「俏荔貴妃啤酒」、「美荔貴妃啤酒」兩款新酒。
首次在台上市的「The CHOYA 6入小酒組」，集合6款不同風味的The CHOYA系列梅酒，是近日詢問度最高的酒組，內含調和熟成1至3年的「本格一年熟成梅酒」、調和熟成3至5年口感醇厚的「本格三年熟成梅酒」、調和多款熟成年份不同原酒的「紀州南高梅原酒」。
其中還有三款是台灣買不到的梅酒，包括熟成兩年的「熟成梅酒」，以及同樣熟成兩年並添加紫蘇的「熟成紫蘇梅酒」，還有添加蜂王乳並熟成兩年、甘甜不膩口的「熟成皇蜜梅酒」。新品目前已於各大酒專開賣，即起至6月28日也在7-ELEVEN Ibon開放限量預購，每組480元。
台灣在地精釀啤酒品牌SUNMAI金色三麥，以最具代表性的初夏水果玉荷包，釀出「俏荔貴妃啤酒」、「美荔貴妃啤酒」兩款新酒，在啤酒中神還原荔枝滋味，4.5%的低酒精度適合日常小酌。6月1日起「俏荔貴妃啤酒」在全台全家超商及各大通路陸續開賣；6月15日起「美荔貴妃啤酒」則在全台7-ELEVEN限定販售，每瓶125元，限量酒款售完為止。