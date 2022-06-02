吳慷仁暴瘦8公斤！大馬烈陽曝曬1個月　自嘲：煮熟的蝦子

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吳慷仁表示這次到馬來西亞拍戲，一切在他眼裡都很新鮮，很喜歡探索當地人生活的方式，到處去探尋各種角落。吳慷仁說：「我很喜歡馬來西亞，因為有種熟悉的味道，有點像我小時候記憶中有過的氣味，有說不上來的親近。」而這次與陳澤耀演兄弟，兩人經由一起相處，一同吃飯、打工來「培養感情」，吳慷仁直讚陳澤耀是個善良的大孩子：「陳澤耀在與他同年齡層的藝人身上，讓我看到很少見的生活感。我覺得這趟來，我是演這裡（大馬人）的角色，反而像是我在模仿他、跟他學習。」
因為角色需求而瘦身的關係，吳慷仁這次到馬來西亞的體驗之旅，沒辦法好好品嚐掛念已久的大馬美食，他說：「除了沒辦法盡情吃福建麵、叉燒、甜食等，有點可惜。我對這趟旅程非常滿意，也感謝劇組和工作人員給我很多的照顧。」
李心潔一直對電影幕後工作深感興趣，她近年長居大馬，也認識許多大馬電影人，這次她與導演王禮霖合作，心裡的期許是希望推廣馬來西亞的電影到更多的海外市場。李心潔說：「在馬來西亞拍電影真的很不容易，很感謝投資者、以及之前合作過的電影工作者。」她也特別點名導演老公彭順：「他給我很多鼓勵，以及實際經驗分享，這些意見真的幫了我不少。」
李心潔笑說，這次從演員身份轉型到當監製的崗位，對她而言是充滿挑戰：「我必須站在比當演員時，更冷靜、理智去思考的角度，才能做出當下最好的決定，同時也要應付台前幕後整個團隊的整合和調整，真的很不容易。」