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吳慷仁暴瘦8公斤！大馬烈陽曝曬1個月　自嘲：煮熟的蝦子

▲吳慷仁赴馬來西亞拍片。（圖／摩爾娛樂、新世紀南向開發有限公司）
▲吳慷仁赴馬來西亞拍片。（圖／摩爾娛樂、新世紀南向開發有限公司）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-06-02 07:00:00

台灣、馬來西亞跨國合作電影《富都青年》由吳慷仁、陳澤耀、2017年國際中華小姐亞軍林宣妤主演，王禮霖導演、李心潔監製，昨（1日）在吉隆坡正式開鏡，二度到馬來西亞拍戲的吳慷仁，不改拼命三郎的作風，為角色瘋狂瘦身、曬黑，他自虧就像「煮熟的蝦子」，陳澤耀則「幸災樂禍」表示：「原本想盡地主之誼，帶慷仁哥好好品嘗美食，可是他要瘦身就沒辦法啦。」

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▲左起演員鄧金煌、陳澤耀、攝影師Karthik Vijay、導演王禮霖、監製李心潔、吳慷仁、林宣妤出席開鏡儀式。（圖／摩爾娛樂、新世紀南向開發有限公司）
▲左起演員鄧金煌、陳澤耀、攝影師Karthik Vijay、導演王禮霖、監製李心潔、吳慷仁、林宣妤出席開鏡儀式。（圖／摩爾娛樂、新世紀南向開發有限公司）
吳慷仁5月初就來到馬來西亞Long stay準備，為了角色努力瘦身和曬黑，減重已超過8公斤以上。大馬的猛烈陽光絕對不會「辜負」他的苦心，不到半個月就曬到全身發紅，讓吳慷仁苦笑自嘲自己像蝦子，直呼皮膚好痛。有粉絲還打趣說：「這下慷仁變蝦仁。」也有不少粉絲對吳慷仁每次拍戲都為角色「虐待自己」，感到十分心疼。

吳慷仁表示這次到馬來西亞拍戲，一切在他眼裡都很新鮮，很喜歡探索當地人生活的方式，到處去探尋各種角落。吳慷仁說：「我很喜歡馬來西亞，因為有種熟悉的味道，有點像我小時候記憶中有過的氣味，有說不上來的親近。」而這次與陳澤耀演兄弟，兩人經由一起相處，一同吃飯、打工來「培養感情」，吳慷仁直讚陳澤耀是個善良的大孩子：「陳澤耀在與他同年齡層的藝人身上，讓我看到很少見的生活感。我覺得這趟來，我是演這裡（大馬人）的角色，反而像是我在模仿他、跟他學習。」

因為角色需求而瘦身的關係，吳慷仁這次到馬來西亞的體驗之旅，沒辦法好好品嚐掛念已久的大馬美食，他說：「除了沒辦法盡情吃福建麵、叉燒、甜食等，有點可惜。我對這趟旅程非常滿意，也感謝劇組和工作人員給我很多的照顧。」

▲李心潔首次當監製，導演老公彭順給意見。（圖／摩爾娛樂、新世紀南向開發有限公司）
▲李心潔首次當監製，導演老公彭順給意見。（圖／摩爾娛樂、新世紀南向開發有限公司）
李心潔一直對電影幕後工作深感興趣，她近年長居大馬，也認識許多大馬電影人，這次她與導演王禮霖合作，心裡的期許是希望推廣馬來西亞的電影到更多的海外市場。李心潔說：「在馬來西亞拍電影真的很不容易，很感謝投資者、以及之前合作過的電影工作者。」她也特別點名導演老公彭順：「他給我很多鼓勵，以及實際經驗分享，這些意見真的幫了我不少。」

李心潔笑說，這次從演員身份轉型到當監製的崗位，對她而言是充滿挑戰：「我必須站在比當演員時，更冷靜、理智去思考的角度，才能做出當下最好的決定，同時也要應付台前幕後整個團隊的整合和調整，真的很不容易。」
 

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