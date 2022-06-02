張穎穎疑拿打胎威脅汪小菲　S媽嘆一口氣這樣說

汪小菲上月30日承認台灣狗仔拍到跪抱疑似張穎穎的男子，就是他本人，但辯其為酒後失態，非婚內出軌，接著爆料大S長期使用他人處方吃違禁藥，還要他一個月付100萬元藥費，讓兩岸輿論一片譁然。汪小菲開撕大S的行為，讓一路力挺前女婿的S媽（黃春梅）傷心欲絕，後來又爆出汪小菲和新歡張穎穎商量墮胎的內幕，對此，S媽語重心長地做出回應。
據《聯合報》報導，S媽對於汪小菲暴走後，對她和大S私下及公開道歉，大嘆：「唉，他的道歉我接受。」並喊話前女婿，希望看在兒女的面子上，留下一點好形象，「後面若再那樣發生什麼事，各人做事各人擔，我以後，都不再管了！」
去年底，張穎穎疑似得知汪小菲還有其他女人，加上人流一事，在10多人群組痛罵汪小菲「你麻痺壞了我身體壞了我心情」，台灣狗仔葛斯齊近日也在直播質問汪小菲：「張穎穎有沒有墮胎？我想你最清楚」，更指張穎穎「用小生命換一台車」及2套房產，微博也流出兩人討論是否拿掉小孩，張穎穎甚至以骨肉要脅，「沒有任何明確的回覆，我會去醫院打掉它」。
針對汪小菲婚內和張穎穎商討墮胎，據報導，S媽嘆了一口氣說：「都已經離了，對他那些事也沒那麼在意了，我希望他能好好的。」並表示汪小菲「這波也被整得夠慘了」，聲明對方未來要是再說什麼話，她都不會再管，強調自己和大S給孩子最好的住所、學校和生活環境，讓汪小菲不必顧慮，對方的男女關係「我們都管不著，只能把自己顧好」。（編輯：楊穎軒）