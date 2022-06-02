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技嘉邀婁峻碩拉攏電競年輕客　雷蛇新耳機降噪升級

▲GIGABYTE技嘉科技旗下電競品牌AORUS為了持續拓展市占率，首次邀約品牌代言人婁峻碩。(圖/官方提供)
▲GIGABYTE技嘉科技旗下電競品牌AORUS為了持續拓展市占率，首次邀約品牌代言人婁峻碩。(圖/官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-06-02 09:35:20

疫情開始後，全球電腦需求量爆增，電競相關也是這波的受益者，GIGABYTE技嘉表示，在2021年市場暴增的需求之下，電競螢幕營收成長3倍，筆電營收也創下成長3.5倍的成績。品牌指出，疫情隔離政策，帶動遠端工作、上課需求，也連帶讓電玩遊戲的「宅經濟」發燒；加上加密貨幣挖礦熱潮，使筆電、電競筆電、主機板、顯示卡、伺服器等產品需求大爆發品。

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GIGABYTE技嘉科技旗下電競品牌AORUS為了持續拓展市占率，首次邀約品牌代言人婁峻碩，持續進攻年輕族群，為此特別推出一系列的行銷活動，將於6/8~6/30推出「AORUS唱無止競」IG濾鏡活動，有機會獲得品牌獨家豪禮AORUS 17電競筆電一台。此外，7/1起，捷運板南線將打造互動式體驗車廂，參加線上互動遊戲者，即可獲得LINE POINTS點數。

近期則推出新品AORUS 17 專業電競筆電，搭載Intel第12代處理器、NVIDIA GeForce RTX 30系列顯示卡，首創四邊極窄邊框電競螢幕，擁有90%屏佔比，螢幕下邊邊框面積減少約30%，大大提高視覺延伸性。還有AORUS 4K電競顯示器能完美支援高階電競PC，以及PS5等次世代的家用主機。

Razer 3款新耳機

全球電競潮流品牌Razer，則推出全新Barracuda系列耳機，一口氣3款亮相，包含全新的Razer Barracuda、Razer Barracuda Pro以及升級版的Razer Barracuda X 無線耳機，搭載SmartSwitch智慧切換雙無線模式，支援跨平台使用，即日起陸續開賣。

Razer Barracuda Pro搭載了混合型主動降噪技術（ANC）可以透過ANC 技術偵測並消抵外部噪音，無論在家或出門在外都能為玩家阻擋所有干擾，採用FlowKnit 記憶綿頭戴和耳罩襯墊能提供長期佩戴的舒適度，耳罩上的控制按鍵則可以方便地對耳機進行控制和調節，售價8099元。

▲Razer Barracuda Pro電競商品。(圖/官方提供)
▲Razer Barracuda Pro搭載了混合型主動降噪技術（ANC）消抵外部噪音，同時支援SmartSwitch智慧切換雙無線模式。(圖/官方提供)
Razer Barracuda透過Razer SmartSwitch智慧切換雙無線模式，可以同連接兩個設備，讓耳麥在無線模式間切換；當玩家在使用Razer Barracuda 玩PC遊戲，手機同時出現來電提醒時，玩家只需要按一個按鍵就可以輕鬆接聽來電，省去將耳機從PC連線中斷再與手機重新配對的時間，實現耳機多工的方便性，售價5190元。

▲Razer Barracuda電競商品。(圖/官方提供)
▲Razer Barracuda電競耳機，售價5190元。(圖/官方提供)
本次發布同時包含升級版的Razer Barracuda X，與上一代相比加入了藍牙連接，並且支援Razer SmartSwitch智慧切換雙無線模式，而且續航能力也比上一代提升，一次充電能提供約50小時的續航時間。與另兩款不同的是，新款Razer Barracuda X配備的是可拆卸HyperClear心型指向麥克風，是一款極輕量跨平台共用的電競耳機，售價3290元。

▲Razer Barracuda X電競商品。(圖/官方提供)
▲Razer Barracuda X配備可拆卸HyperClear心型指向麥克風。(圖/官方提供)

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