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全國染疫率達10%疫情降？李秉穎：回水準要達20%至30%

▲感染科權威醫師李秉穎接受廣播節目專訪時認為，通常染疫率要達20%至30%，疫情才會下降到原來的水準。（圖／記者王敏旭攝，2022.05.11）
▲感染科權威醫師李秉穎接受廣播節目專訪時認為，通常染疫率要達20%至30%，疫情才會下降到原來的水準。（圖／記者王敏旭攝，2022.05.11）

記者許若茵／台北報導

2022-06-02 09:24:10

昨（1）日，指揮中心估台染疫率超過10%，疫情就會下降，對此，今（2）日感染科權威醫師李秉穎接受廣播節目專訪時認為，通常染疫率要達20%至30%，疫情才會下降到原來的水準，且社區中還有許多潛藏的黑數並未揪出，日後透過血清抗體調查，就可以知道到底有多少人曾被感染。

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨於疫情記者會中說明，現在全台染疫率約8%，基隆、新北染疫率約為15%至16%，疫情下降情形清楚，高雄染疫率6%，推估疫情會持續攀升，全台會持續在疫情高原期徘徊，等全台染疫率超過10%，疫情就會下降。

李秉穎認為，應該要看全國染疫率，各地方疫情上升與下降速度雖然會有些差別，但大約相差幾週而已，到底染疫率要達多少疫情才會下降，還很難靠統計數字決定。

李秉穎表示，一般而言，通常染疫率要達20%至30%，疫情才會下降到原來的水準，但疫情流行期間，社區中會有很多黑數，許多民眾感染後卻未通報確診，現在所看到的僅是有通報的數字，實際上有感染的民眾可能會更多。

李秉穎進一步指出，染疫率達20%至30%後疫情下降並不包含黑數，若疫情流行後透過血清抗體調查，就可以知道到底有多少人曾被感染，他也表示，各試劑敏感度不同，但抗體調查可靠性超過90%，過去檢驗S蛋白可能會受到疫苗干擾，現在許多檢驗都針對非S抗體做抗體調查，了解感染人數。

針對陳時中的分析，李秉穎認為這只是預估，10%應是參考他國經驗，可能總感染數達到全國人民10%後，疫情就會達到頂點出現轉折，有下降趨勢，與在下降過程中被感染的民眾，染疫率就會達20%至30%。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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