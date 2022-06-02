全國染疫率達10%疫情降？李秉穎：回水準要達20%至30%

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李秉穎認為，應該要看全國染疫率，各地方疫情上升與下降速度雖然會有些差別，但大約相差幾週而已，到底染疫率要達多少疫情才會下降，還很難靠統計數字決定。
李秉穎表示，一般而言，通常染疫率要達20%至30%，疫情才會下降到原來的水準，但疫情流行期間，社區中會有很多黑數，許多民眾感染後卻未通報確診，現在所看到的僅是有通報的數字，實際上有感染的民眾可能會更多。
李秉穎進一步指出，染疫率達20%至30%後疫情下降並不包含黑數，若疫情流行後透過血清抗體調查，就可以知道到底有多少人曾被感染，他也表示，各試劑敏感度不同，但抗體調查可靠性超過90%，過去檢驗S蛋白可能會受到疫苗干擾，現在許多檢驗都針對非S抗體做抗體調查，了解感染人數。
針對陳時中的分析，李秉穎認為這只是預估，10%應是參考他國經驗，可能總感染數達到全國人民10%後，疫情就會達到頂點出現轉折，有下降趨勢，與在下降過程中被感染的民眾，染疫率就會達20%至30%。
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