死亡集中在前5天「醫療處置慢」？李秉穎駁：反而是得當

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李秉穎也提到，沒想到台灣兒童腦炎發生比例較國外高，現在要進行基因定序，了解台灣人是否有特殊基因容易引發腦炎。「時空倒轉到4月，我們要怎麼預防兒童的腦炎，我不知道有什麼辦法」，唯一可以預防兒童腦炎死亡，就是透過疫苗與停課預防感染，不過現在各國也都還沒有授權5歲以下兒童疫苗可打，甚至部分國家至今尚未開放12歲以下幼童打疫苗。
李秉穎以腸病毒71型為例，從過去至今，到近期才有疫苗，但也還沒批准施打，因此出現腸病毒病例就會停課，因此在無新冠兒童疫苗可打的狀況下，發現病例就要比照腸病毒隔離停課，預防兒童重症。
針對外界質疑台死亡個案集中發生在前5天，是否是醫療處置過慢，李秉穎認為，死亡率偏在前幾天，反而是醫療處置得當，過去新冠病毒死亡都是在一週才惡化，現在民眾多已接種疫苗，打疫苗與口服藥可以預防高風險者重症，但都要感染後約2至3日才會有結果，立即死亡就是疫苗與口服藥物無法及時挽回的。
「你可以說疫苗跟藥物，可能就是把後面可能會發生的死亡，把他消除了」，而發病前期急促發生的重症跟死亡，例如腦炎等，就無法消除，因此死亡比例較靠前，這不一定是壞事，反而是醫療作為有效，後面死亡都被壓下來，前面死亡則無法靠人為壓下來。
值得注意的是，李秉穎也說，通常看流行病死亡率，除了看通報死亡率，可和他國進行比較，不過這會有黑數，因此還會看「Excess Mortality（超額死亡）」，意即超乎背景值的死亡數，在所有人口中，這段時間內全死因死亡人數是否較過去高，就可以涵蓋黑數，這也會列入疫情監測指標。
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