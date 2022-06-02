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死亡集中在前5天「醫療處置慢」？李秉穎駁：反而是得當

▲今（2）日感染科權威醫師李秉穎接受廣播節目專訪時提及，台灣新冠肺炎死亡多集中在前5日，不過這不一定是壞事，反而是由於醫療處置得當，才能壓下後期可預防的死亡。（圖／記者許若茵攝，2022.1.12）
▲今（2）日感染科權威醫師李秉穎接受廣播節目專訪時提及，台灣新冠肺炎死亡多集中在前5日，不過這不一定是壞事，反而是由於醫療處置得當，才能壓下後期可預防的死亡。（圖／記者許若茵攝，2022.1.12）

記者許若茵／台北報導

2022-06-02 09:40:53

今（2）日感染科權威醫師李秉穎接受廣播節目專訪時提及，台灣新冠肺炎死亡多集中在前5日，也比其他國家更多，遭外界質疑是醫療處置慢，不過這不一定是壞事，反而是由於醫療處置得當，才能壓下後期可預防的死亡。

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李秉穎表示，這波疫情發生大概跟自己推估類似，在鬆綁後有發生大規模社區感染，但沒想到高原會持續較久，透過民眾自主防疫，有效讓疫情未呈現高山式暴增，確診數能如丘陵緩升緩降，被壓在一定範圍內，這都對台灣醫療處置是有利的。

李秉穎也提到，沒想到台灣兒童腦炎發生比例較國外高，現在要進行基因定序，了解台灣人是否有特殊基因容易引發腦炎。「時空倒轉到4月，我們要怎麼預防兒童的腦炎，我不知道有什麼辦法」，唯一可以預防兒童腦炎死亡，就是透過疫苗與停課預防感染，不過現在各國也都還沒有授權5歲以下兒童疫苗可打，甚至部分國家至今尚未開放12歲以下幼童打疫苗。

李秉穎以腸病毒71型為例，從過去至今，到近期才有疫苗，但也還沒批准施打，因此出現腸病毒病例就會停課，因此在無新冠兒童疫苗可打的狀況下，發現病例就要比照腸病毒隔離停課，預防兒童重症。

針對外界質疑台死亡個案集中發生在前5天，是否是醫療處置過慢，李秉穎認為，死亡率偏在前幾天，反而是醫療處置得當，過去新冠病毒死亡都是在一週才惡化，現在民眾多已接種疫苗，打疫苗與口服藥可以預防高風險者重症，但都要感染後約2至3日才會有結果，立即死亡就是疫苗與口服藥物無法及時挽回的。

「你可以說疫苗跟藥物，可能就是把後面可能會發生的死亡，把他消除了」，而發病前期急促發生的重症跟死亡，例如腦炎等，就無法消除，因此死亡比例較靠前，這不一定是壞事，反而是醫療作為有效，後面死亡都被壓下來，前面死亡則無法靠人為壓下來。

值得注意的是，李秉穎也說，通常看流行病死亡率，除了看通報死亡率，可和他國進行比較，不過這會有黑數，因此還會看「Excess Mortality（超額死亡）」，意即超乎背景值的死亡數，在所有人口中，這段時間內全死因死亡人數是否較過去高，就可以涵蓋黑數，這也會列入疫情監測指標。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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