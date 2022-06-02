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鳳梨黑歷史遭起底！當「車手」騙走高雄嬤47萬　慘入獄　

▲連千毅更公開鳳梨的黑歷史，起底鳳梨「11年前冒充檢察官騙了高雄阿嬤47萬」遭到判刑，對此，鳳梨也大方証實。（圖／翻攝鳳梨臉書）
▲連千毅更公開鳳梨的黑歷史，起底鳳梨「11年前冒充檢察官騙了高雄阿嬤47萬」遭到判刑，對此，鳳梨也大方証實。（圖／翻攝鳳梨臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-06-02 11:26:37

直播主連千毅日前向鳳梨吳弘毅提告公然侮辱、恐嚇危安，隨後連千毅更公開鳳梨的黑歷史，起底鳳梨「11年前冒充檢察官騙了高雄阿嬤47萬」遭到判刑，對此，鳳梨也大方証實；據了解，當時鳳梨被依偽造公文書罪，處有期徒刑1年6月。

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根據判決書指出，11年前鳳梨綽號「小虎」，擔任詐騙集團的車手，與其他同夥鎖定住在高雄的阿嬤，在2011年集團中1名成員假冒員警和檢察官的身份，打電話給阿嬤，佯稱「有人冒用妳身分證前往某醫院領取心臟疾病補助款，案件目前在桃園地方法院檢察署偵辦中，因其屢經通知均未到庭，須交付現金新臺幣47萬元。」

阿嬤上當後，雙方約定某電信門口交款，阿嬤依約帶著47萬現金前往交款，其中鳳梨被分配到超商接收詐欺集團成員偽造的「臺北地檢署監管科收據」，同時跟監受害者阿嬤，成功騙走47萬元。

▲鳳梨的感情觀飽受爭議。（圖 / 鳳梨臉書）
▲鳳梨被爆出過去當車手，騙走高雄阿嬤47萬元。（圖 / 鳳梨臉書）
當時在法庭上，鳳梨表示，因為自己憂鬱症又找不到工作，被朋友推薦去做「小額貸款」，他的工作主要是把風，後面匯款部分他也不知情，不知道這是詐騙行為。

高雄地院認為，鳳梨正值青壯，不思以正當途徑賺取錢財，率爾加入詐欺集團參與共同詐欺取財等犯行，最後一審依《偽造文書》判刑1年6個月。

對於連千毅的指控，鳳梨也在臉書大方承認「我沒有任何想反駁的，因為那個傢伙說的確實是事實」，自己也想藉由這個機會，規勸時下年輕人，不要像他一樣整天跟一些朋友瞎攪和，所以才會鋃鐺入獄，「希望各位不要跟我小時候一樣白X，這個社會是有法律的，做壞事是會被關的。」提醒各位千萬不要去當車手跟小蜜蜂，那真的會被關很久，各位同學歹路不可行！（編輯：孫唯容）


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