COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

選北市準備好了？林佳龍將陸續公佈「首都圈12大願景」

▲前交通部長林佳龍研擬台北首都圈12大願景，將陸續公佈。（圖／記者黃宣尹攝）
▲前交通部長林佳龍研擬台北首都圈12大願景，將陸續公佈。（圖／記者黃宣尹攝）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-02 11:39:042022-06-02 12:08:07

旅北雲林同鄉會、同心會今（2）日於台北喜來登飯店召開記者會，呼籲民進黨徵召前交通部長林佳龍參選台北市長，因其學經歷完整，且是所有黨派中，唯一提出政見的人選。對此，林佳龍辦公室稍早回應表示，林佳龍的父母來自雲林，他對於雲林也有深厚情感，而日前所提出的台北首都圈12大願景，將陸續公佈，期盼有助年底地方選舉的政策議題討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲旅北雲林同鄉會、同心會召開記者會，盼民進黨徵召前交通部長林佳龍參選台北市長。（圖／記者黃宣尹攝，2022.06.02）
▲旅北雲林同鄉會、同心會召開記者會，盼民進黨徵召前交通部長林佳龍參選台北市長。（圖／記者黃宣尹攝，2022.06.02）
旅北雲林同鄉會、同心會日前即蒐集逾2000份旅北雲林人連署，支持林佳龍參選台北市長。今日記者會中，雲林同心會會長丁文祺表示，林佳龍的從政經驗最豐富、參選條件最好，是唯一適合的人選；台北市雲林同鄉會前理事長陳義雄則說，其他有意參選的人都沒有提出具體政見，唯獨林佳龍非常有遠見、計畫，能夠提名他，保證他一定會當選。

對此，林佳龍辦公室指出，林佳龍的父母來自雲林，他雖在萬華出生成長，但對於雲林也有深厚情感。林佳龍從政以來，不管高低潮，一路都有來自全國雲林同鄉不離不棄的溫暖支持，他本人銘記在心，也由衷非常感謝每一個願意肯定他認真做事的人。

林佳龍辦公室表示，近日林佳龍透過台灣智庫所研擬的台北首都圈12大願景，將陸續公佈，期盼有助年底地方選舉的政策議題討論。至於人選的討論，民進黨有選對會徵召機制，一切尊重全面的佈局與考量，但是民間自發的支持，林佳龍及團隊除了感謝，也將持續請益。

挺林佳龍選北市！逾2000旅北雲林人聯署：條件好、勝算高

提市政白皮書打造「Taipei+」　林佳龍盼綠快定北市人選

林佳龍提台北12大願景　聚焦跨域治理、文化復興

內幕／綠拚奪回北市！陳時中變數大　林佳龍續練功爭提名

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀