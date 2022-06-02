選北市準備好了？林佳龍將陸續公佈「首都圈12大願景」
旅北雲林同鄉會、同心會今（2）日於台北喜來登飯店召開記者會，呼籲民進黨徵召前交通部長林佳龍參選台北市長，因其學經歷完整，且是所有黨派中，唯一提出政見的人選。對此，林佳龍辦公室稍早回應表示，林佳龍的父母來自雲林，他對於雲林也有深厚情感，而日前所提出的台北首都圈12大願景，將陸續公佈，期盼有助年底地方選舉的政策議題討論。
旅北雲林同鄉會、同心會日前即蒐集逾2000份旅北雲林人連署，支持林佳龍參選台北市長。今日記者會中，雲林同心會會長丁文祺表示，林佳龍的從政經驗最豐富、參選條件最好，是唯一適合的人選；台北市雲林同鄉會前理事長陳義雄則說，其他有意參選的人都沒有提出具體政見，唯獨林佳龍非常有遠見、計畫，能夠提名他，保證他一定會當選。
對此，林佳龍辦公室指出，林佳龍的父母來自雲林，他雖在萬華出生成長，但對於雲林也有深厚情感。林佳龍從政以來，不管高低潮，一路都有來自全國雲林同鄉不離不棄的溫暖支持，他本人銘記在心，也由衷非常感謝每一個願意肯定他認真做事的人。
林佳龍辦公室表示，近日林佳龍透過台灣智庫所研擬的台北首都圈12大願景，將陸續公佈，期盼有助年底地方選舉的政策議題討論。至於人選的討論，民進黨有選對會徵召機制，一切尊重全面的佈局與考量，但是民間自發的支持，林佳龍及團隊除了感謝，也將持續請益。