歐洲禁俄油是否導致油價飆？小摩：要看中國怎做

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小摩指出，有鑑於便宜的俄羅斯原油大量出口至亞洲，該機構2022年第二季的布蘭特原油預估值將維持在每桶114美元不變，6月均價高峰為每桶122美元，2022年全年均價則是每桶104美元。
小摩預測，印度購買俄羅斯原油的速度將持穩於50萬桶/日，而中國走出近兩個月的封城陰霾後、對俄國原油的進口需求將增添100萬桶/日。由於北京政府傳出有增加戰備儲油的計畫，預測中國進口的俄羅斯原油可以輕鬆再增100萬桶/日。
基於上述原因，小摩估計俄羅斯應能向亞洲輸出約300萬桶/日的原油，而保險則會由接收國提供。印度、中國政府先前已核准由國營保險商承保。
然而，若中國對俄羅斯原油的需求未如想像多，那麼小摩預測2022年Q2的布蘭特原油均價將上探每桶122美元、6月均價將觸及每桶136美元高峰，2022年Q3均價則為118美元、2022年Q4為105美元。
俄國原油悄悄流入紐約
最新消息顯示，託運主及煉油廠設法模糊產地，讓俄國原油悄悄流入市場，上(5)月甚至有部分混油流入美國的紐約及紐澤西。
華爾街日報6月1日報導，貨運紀錄、Refinitiv數據及芬蘭智庫「能源與空氣清淨研究中心」(Centre for Research on Energy and Clean Air)的分析顯示，俄產原油主要是從印度煉油廠出貨，然後通過蘇伊士運河、並穿越大西洋。
根據報導，俄烏戰爭爆發、美國及歐盟祭出制裁後，貿易商便開始設法模糊俄國原油的產地以保持流通。這些原油被混入煉油製品(例如汽油、柴油及化學品)，順利蒙混過關，並在海上換船轉運(作法一如買賣遭制裁的伊朗及委內瑞拉原油)；轉換地點位於地中海、西非沿海及黑海，然後再被運往中國、印度及西歐。
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資料來源-MoneyDJ理財網