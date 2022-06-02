台北國際書展睽違2年再開展！副總統肯定出版界突破疫情

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文化部表示，此次特別加碼推出20萬張面額100元的購書抵用券，除了入場民眾皆有機會獲得外，當日發票消費滿千元還可獲得200元抵用券，參加各書展攤位的讀者活動，也有機會獲得額外的購書抵用券，盼鼓勵讀者一起衝買氣，以實際行動支持出版業者。
今天開幕典禮在法國知名女高音羅安娜美妙的歌聲中展開，緊接著由賴清德、文化部長李永得、書展基金會董事長林訓民等舉行開幕儀式，法國在台協會主任公孫孟及法國出版協會會長Nicolas Roche也特別以預錄影片的方式，獻上祝福。
公孫孟介紹法國主題國的展出內容、作家及閱讀活動；Nicolas Roche表示，大家一定能在法國主題館中，挖掘到好書，更能了解法國市場，明年他們一定會跟著書商一起回歸！
賴清德表示，首先要代表蔡英文總統熱烈歡迎來自國際社會21個國家的貴賓參與這次盛會，並感謝法國擔任今年主題國，剛剛不管是公孫孟的致詞，或是法國女高羅安娜的表演，都非常精彩；他也要跟出版界朋友說一聲辛苦了，在疫情之中，大家能排除各種困難，讓書展如期舉辦，是非常好的事情，今年有許多單位一同參與，可說是百花齊放、精彩可期。
他說，如期舉辦第30屆台北國際書展有3大意義，第一是出版界沒有坐困愁城，而是突破疫情的封鎖、勇敢走出去，應給予最熱烈的掌聲；第二是讓國際社會知道，台灣的國際書展在停了2年之後，有能力於今年如期舉辦實體展，我們是世界上第4個國際書展；第三是疫情下非常適合閱讀，出版界願意把國際的書籍呈現在讀者面前，反應了出版界的貼心。
最後他鼓勵民眾來到書展，在配合各種防疫措施之下，不忘去領文化部的好意，入場有禮、人人有禮，「去選購你喜歡的書，最重要的一定要把書買回去！」
李永得致詞時特別對參展的出版社表示敬意，在這麼困難的環境之下，大家仍然照常生活、營業，為自己的事業、理想努力，但不論參展或退展的業者，文化部都尊重，並希望盡可能減少出版業的損失。另外，他也透露人文出版司今年提了一個計畫，最近正在向行政院長蘇貞昌爭取，希望能針對出版未來提出一些振興方案、加強補助，支持出版業，文化部會與出版界一起努力。
開幕式上，賴清德也應邀頒發「書展大獎」給9位首獎得主，李永得頒發「金蝶獎」給金、銀、銅獎得主，感謝他們豐富台灣出版樣貌。隨後，賴清德及李永得一一參觀了法國主題館、公民書區、文學書區，並到參展出版區購書，鼓勵出版業在疫情期間仍持續不懈推出好書，以各類型出版撫慰所有讀者的心靈。