新竹榮服處端午節前夕關懷榮民眷 防疫當前溫情常在

端午將至，為了向榮民(眷)長輩表達佳節關懷，新竹榮服處服務團隊近日動員各地社區志願服務組長與榮欣志工，將檸檬蛋糕等食品禮盒及防疫醫用口罩，致贈給清寒、高齡長輩約計200戶，透過服務團隊一步一腳印逐戶的親訪，向榮民眷長輩們獻上最深的關懷與祝福。





我是廣告 請繼續往下閱讀

近期疫情仍然嚴峻，新竹榮服處不僅加強訪視特需、較需榮民眷，更持續追蹤年長榮民眷長輩就醫、送餐等各項服務實況，特別關心罹患慢性疾病須頻繁出入醫院的榮民眷長輩，宣導接種疫苗加強自身防護的重要性；若遇到防疫作為不清楚時，請長輩們撥打電話給榮服處諮詢團隊求助，以減少長輩們因資訊落差產生的焦慮。





各轄區的社區志願服務組長們到訪問候時也特別叮嚀長輩，近日梅雨季節連日豪雨不斷，天雨路滑務請留意外出安全，並陪同長輩一同查看住家戶外水溝清淤、巡視戶外環境清潔，細心協助渠等防範登革熱等病媒蚊孳生。





遺眷鍾奶奶看到志工夥伴們不畏烈日、大雨，親訪問候，尤其感謝他們在疫情期間服務照顧不間斷的用心。榮服處提供急難救助、防疫物資與端節禮品，資源雖然有限，但服務團隊的愛心與投入，正如一股暖流溫暖人心。值此端午節前夕，榮服處全體同仁與志工伙伴們將接力關懷訪視榮民眷，一起為守護長輩們的健康而努力。



