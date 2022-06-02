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新竹榮服處端午節前夕關懷榮民眷 防疫當前溫情常在

▲新豐鄉社區志願服務組長許組長慰問遺眷孫奶奶致送防疫物資及端節禮盒。（圖／新竹榮服處提供）
▲新豐鄉社區志願服務組長許組長慰問遺眷孫奶奶致送防疫物資及端節禮盒。（圖／新竹榮服處提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-06-02 14:01:36

端午將至，為了向榮民(眷)長輩表達佳節關懷，新竹榮服處服務團隊近日動員各地社區志願服務組長與榮欣志工，將檸檬蛋糕等食品禮盒及防疫醫用口罩，致贈給清寒、高齡長輩約計200戶，透過服務團隊一步一腳印逐戶的親訪，向榮民眷長輩們獻上最深的關懷與祝福。

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近期疫情仍然嚴峻，新竹榮服處不僅加強訪視特需、較需榮民眷，更持續追蹤年長榮民眷長輩就醫、送餐等各項服務實況，特別關心罹患慢性疾病須頻繁出入醫院的榮民眷長輩，宣導接種疫苗加強自身防護的重要性；若遇到防疫作為不清楚時，請長輩們撥打電話給榮服處諮詢團隊求助，以減少長輩們因資訊落差產生的焦慮

各轄區的社區志願服務組長們到訪問候時也特別叮嚀長輩，近日梅雨季節連日豪雨不斷，天雨路滑務請留意外出安全，並陪同長輩一同查看住家戶外水溝清淤巡視戶外環境清潔，細心協助渠等防範登革熱等病媒蚊孳生。

遺眷鍾奶奶看到志工夥伴們不畏烈日、大雨，親訪問候，尤其感謝他們在疫情期間服務照顧不間斷的用心。榮服處提供急難救助、防疫物資與端節禮品，資源雖然有限，但服務團隊的愛心與投入，正如一股暖流溫暖人心。值此端午節前夕，榮服處全體同仁與志工伙伴們將接力關懷訪視榮民眷，一起為守護長輩們的健康而努力

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