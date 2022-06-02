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藍營台中議員提名僅3區「N+1」　南屯3男搶1最激烈

▲國民黨台中市黨部今公告第二梯次黨內提名登記時程與席次。（圖／國民黨台中市黨部提供，2022.06.02）
▲國民黨台中市黨部今公告第二梯次黨內提名登記時程與席次。（圖／國民黨台中市黨部提供，2022.06.02）

記者顏幸如/台中報導

2022-06-02 15:36:52

下屆台中市議員選舉，國民黨內部提名作業分兩梯次提名，第二梯次8個選區提名日程今（2日）公佈，定於7、8、9連續三天辦理登記。據了解，第一梯次已有4名政二代拿到入場門票，第二梯次經協調後，后豐區、大里霧峰區都以「N+1」方式提名；南屯區2名新人必須透過民調，與現任劉士州3搶1，競爭最為激烈。

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下屆台中市議員選舉，國民黨內部提名作業因部份地區競爭激烈、參選人數及席次尚待協調，分2階段辦理。4月初第一梯次有9個選舉區，23人登記角逐22個名額，當時第14選舉區（東勢區、石岡區、新社區、和平區）現任議員冉齡軒因涉詐領助理費遭羈押，無法辦理登記，里長吳振嘉透過民調出線，冉齡軒事後交保力圖翻案，目前仍努力中。

▲國民黨台中市議員初選提名，17選區僅3區「N+1」。（圖／記者顏幸如製，2022.06.02）
▲國民黨台中市議員初選提名，17個選區僅3區「N+1」。（圖／記者顏幸如製，2022.06.02）
當時另有5個選區「技術性問題尚待處理」，與3個原住民區同列第二梯次。這5區有的議員考慮以無黨籍身份出征、有的選區新人和老將擺不平，由於協調過程並不順利，其間甚至傳出市黨部主委林敏霖覺得心累，一度想辭職。

經過2個月，國民黨台中市黨部今天終於公告第二梯次提名登記事項及席次，包括第三選區（龍井大肚烏日）3席（含婦女保障名額1席）、第四選舉區（豐原后里）3席（含婦1）、第七選區（南屯）2席（含婦1）、第十選區（中區西區）1席、第十三選區（大里霧峰）3席（含婦1）、第十五選區（平地原住民）1席、第十六選區（山地原住民）1席、第十七選區（山地原住民）1席。

扣掉原住民的13個選區中，僅東南區、后豐區、大里霧峰區的席次，符合中央黨部為新人推動的「N+1」，其餘皆依既有席次提名。

第四選區（豐原后里）現任議員有張瀞分、陳本添，另有前豐原市代會副主席魏隆琪妻子邱愛珊挑戰，藍營多次協調未果，認為本區有機會搶3席。4月即決定「N+1」的第十一選區（東南區）現任議員為李中與羅廷瑋，另有前議員林霈涵捲土重來。

第十三選區（霧峰大里）現任議員為蘇柏興、林碧秀，新人為當地里長鄭伯其。親民黨現任議員段緯宇交棒兒子段中仁，段中仁原欲改披藍袍參選，但段緯宇要求不參加初選直接提名，為藍營選情埋下隱憂。

第三選區（龍井大肚烏日）現任有吳瓊華、林汝洲、林孟令，後兩者尚考慮是否再披藍袍，派系大老協調中，但市黨部已定調提名3席。

▲南屯區現任議員劉士州，黨內初選可能面臨2位新人挑戰，競爭最為激烈。（圖／劉士州臉書，2022.06.02）
▲南屯區現任議員劉士州，黨內初選可能面臨2位新人挑戰，競爭最為激烈。（圖／劉士州臉書，2022.06.02）
第七選區（南屯）現有劉士州、朱暖英2席，前台中縣長黃仲生秘書吳宜昌之子吳柏勳、市黨部發言人許育璿等人也爭取提名。市黨部拍板提名2席（含1席婦女保障名額），朱暖英應可獲得提名，2名新人得與劉士州民調決勝，競爭最激烈。

最單純的第十選區（中西區）已完成整合，由現任議員張彥彤繼續參選。

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