藍營台中議員提名僅3區「N+1」　南屯3男搶1最激烈

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當時另有5個選區「技術性問題尚待處理」，與3個原住民區同列第二梯次。這5區有的議員考慮以無黨籍身份出征、有的選區新人和老將擺不平，由於協調過程並不順利，其間甚至傳出市黨部主委林敏霖覺得心累，一度想辭職。
經過2個月，國民黨台中市黨部今天終於公告第二梯次提名登記事項及席次，包括第三選區（龍井大肚烏日）3席（含婦女保障名額1席）、第四選舉區（豐原后里）3席（含婦1）、第七選區（南屯）2席（含婦1）、第十選區（中區西區）1席、第十三選區（大里霧峰）3席（含婦1）、第十五選區（平地原住民）1席、第十六選區（山地原住民）1席、第十七選區（山地原住民）1席。
扣掉原住民的13個選區中，僅東南區、后豐區、大里霧峰區的席次，符合中央黨部為新人推動的「N+1」，其餘皆依既有席次提名。
第四選區（豐原后里）現任議員有張瀞分、陳本添，另有前豐原市代會副主席魏隆琪妻子邱愛珊挑戰，藍營多次協調未果，認為本區有機會搶3席。4月即決定「N+1」的第十一選區（東南區）現任議員為李中與羅廷瑋，另有前議員林霈涵捲土重來。
第十三選區（霧峰大里）現任議員為蘇柏興、林碧秀，新人為當地里長鄭伯其。親民黨現任議員段緯宇交棒兒子段中仁，段中仁原欲改披藍袍參選，但段緯宇要求不參加初選直接提名，為藍營選情埋下隱憂。
第三選區（龍井大肚烏日）現任有吳瓊華、林汝洲、林孟令，後兩者尚考慮是否再披藍袍，派系大老協調中，但市黨部已定調提名3席。
第七選區（南屯）現有劉士州、朱暖英2席，前台中縣長黃仲生秘書吳宜昌之子吳柏勳、市黨部發言人許育璿等人也爭取提名。市黨部拍板提名2席（含1席婦女保障名額），朱暖英應可獲得提名，2名新人得與劉士州民調決勝，競爭最激烈。
最單純的第十選區（中西區）已完成整合，由現任議員張彥彤繼續參選。