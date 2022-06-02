擁槍自重或立法管制？美國人「愛槍痴狂」根深蒂固難除魅

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美國「擁槍文化」源自於英國殖民時期，最初踏上北美大陸的移民們，多半是生活艱苦的農民和遭宗教迫害的清教徒，他們利用槍砲彈藥占領土地和掠奪美洲原住民資源，直到英國政府加重賦稅引發北美殖民者的不滿，於麻薩諸塞州的列剋星頓（Lexington）鎮以「列剋星頓的槍聲」揭開美國獨立戰爭的前奏，「美利堅合眾國」這才靠著這群武裝民兵和殖民者們正式獨立。
美國獨立戰爭英雄亞歷山大·漢彌爾頓（Alexander Hamilton）是第一任美國財政部長，也是美國憲法起草人之一，更是憲法重要的解釋者和推動者，在獨立戰爭期間這些戰爭英雄因為倚靠槍枝火力而成功脫離英國皇室控制，導致美國憲法當中「人民擁有槍枝自衛以推翻暴政」的精神擁有重要象徵意義，如今我們所熟知的「擁槍權」正是當時因「槍權天授」、「持有和攜帶武器是人民權利」等概念普及後，被寫入美國憲法第二修正案中並保障公民享有正當防衛權利所延伸。
不過荒謬的是，漢彌爾頓這名美國憲法重要推手也在1804年美國總統選舉前夕，因為一場決鬥中受到槍傷而傷重不治，從此在美國不論你是安穩過日的平民或位高權重的總統、罪無可赦的犯人或信仰堅定的主教都有可能一顆子彈斷送性命。
奧克拉荷馬州槍擊案是今年第233起大規模槍枝暴力事件，所謂大規模指的是事發地點不包含槍手本人，至少四人中槍死亡的暴力事件；根據《經濟學人》統計，自2017年以來，24歲以下的美國人死於槍擊者甚至比死於車禍還要多，換句話說，大學畢業以前的學生死亡比例有大部分都來自槍擊事件。
《衛報》亦引述美國國土防禦與安全中心（Center for Homeland Defense and Security）資料指出，在美國幾乎「每天都有大規模槍擊事件」，然而也是因為如此民眾們過去總在悲劇後呼籲立法管制槍枝，但迅速就被其他議題轉移注意力，政治人物們也因此將難解的槍枝管制議題置於不那麼優先的順位；《路透》更發現美國歷屆總統在槍枝暴力案件後的談話總像「複製貼上」，老生常談的是會與受難家屬同在、一起祈禱、應該及早預防、國家作為還不夠等等；而更加諷刺的是，每當社會出現凶殺案或警察暴力，甚至是大規模槍擊等事件發生，槍枝的銷量也會跟著上升。
總統中對槍枝管制議題發力最大的是2012年的美國總統歐巴馬，當時發生了美國歷史上死亡人數第二多的校園槍擊案，導致槍枝管制幾乎通過立法，時任副總統的拜登也大力推動但仍功敗垂成，其中遇到最大的阻礙包含美國步槍協會（National Rifle Association，NRA）和共和黨政客，由於國會與總統難以中央之力推動，因此槍械管制「因州置宜」，各州的槍械管制規範差距也因為當地政黨認同與NRA施力力度不同而有所差異，在分眾愈來愈明顯的時代下，屬保守派的共和黨州放寬槍械管制的趨向尤為嚴重，在2001年支持收緊槍械管制的民主黨員有61%、共和黨員有44%，但到了2021年，支持者以往光譜兩個極端移動，民主黨員高達91%、共和黨員則僅剩24%。
如今，保守派共和黨員在國會上消極阻撓槍械管制、有著5百萬會員的美國步槍協會進行政治金援與遊說，一再讓悲劇後興起的立法呼聲逐漸「雷聲大，雨點小」；而根據皮尤研究中心2021年的調查，美國53%民眾願意接受更嚴格的槍枝管制法律，另一半民眾則認為擁槍是公民基本權利，或甚至該鬆綁管制，民意五五波加上國會、法院、行政部門的無力，恐怕看到美國真正立法管制槍械仍頗有難度。
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