端午吃粽不增重　蘇巧慧率子弟兵揭「肉粽深蹲」甩肉法

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今日在臉書一同響應蘇巧慧的有新北市議員張維倩、蘇錦雄，以及新北市議員參選人翁震州、彭一書、彭莉惠、邱婷蔚，大家都在影片中，分享不同口味的粽子。
選區包含新北市新莊區的蘇巧慧，介紹新莊在地的南部粽名店「佳米香」，她笑說，因為這間實在是太好吃，已經5度介紹他們。不過，除了端午節大飽口福，蘇巧慧特別在片中教學，可以利用端粽子、等待蒸熟的時間，一邊練習深蹲、舉重，聞著陣陣粽子飄香，還能達到「吃肉粽不吃體重」的效果。
一同串連的議員當中，影片效果最歡樂的則是中和議員張維倩，她介紹萬華友人「阿寶師」傳承三代老店的南部粽。但是因為粽子實在太香，張維倩在家拍攝過程中，還造成小孩們暴動，張嘴搶食，失控的場面十分逗趣，反映出濃濃的過節氛圍。
原住民議員蘇錦雄來自阿美族，他親自包起原住民肉粽，更特別以族語介紹粽子和餡料，今年遞補回到議會的他，還特別表示自己很想在粽子裡放入口味特殊的「飛魚」。
同樣出身客家的議員參選人彭莉惠和彭一書，都是自己親手包客家粽。石門、三芝、淡水、八里選區的彭莉惠，與媽媽、姐姐在廚房包著新竹關西客家粽，細數鹹蛋黃、三層肉、干貝等滿滿餡料，笑稱吃完會有滿滿幸福滋味。至於土城、樹林、三峽、鶯歌選區的彭一書，也親自下廚動手包客家粽，更拍著自己壯碩的身材，介紹彭媽媽真的很會包粽子。
新莊議員參選人翁震州帶來最特別的「水果粽」，他把把芒果、哈密瓜、火龍果，加入煮過的寒天粉製成水果粽。翁震州也說，吃完油膩的粽子，很適合清涼口感的水果粽來消暑解膩。
三重、蘆洲議員參選人邱婷蔚則介紹獨自帶著罕病童的單親媽媽「花媽」手作肉粽，並特別推薦南部粽口味，也附上訂購資訊給民眾們響應，希望大家過端午吃好料，還能發揮愛心，一起幫助弱勢家庭。