何時能脫口罩？專家曝光2條件　但極端年齡不能鬆綁

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，蘇益仁說明，確診率達到約12%時下降，下降過程會再增加約12%的人染疫，等到本波疫情緩和時，約會有20%至30%的人確診，像是美國已經歷經5波疫情，大約有8成以上民眾確診。
蘇益仁指出，美國是感染流行一年多以後，疫苗覆蓋率才逐漸提升，約為7至8成、自然感染率約為6至8成，不過台灣情況略為不同，本土疫情來得較慢，疫苗覆蓋率已達兩劑8成、三劑6成，所以疫情會如何被影響，歐美或過去經驗還沒辦法解答，但一般而言，感染率達20%至30%沒有錯。
蘇益仁直言，未來疫情下降也不可能回到清零的日子，會持續有部分人確診，要與病毒共存，而現在疫情仍然處於高原期，這跟國外情況不同，通常若是疫情曲線上升較快，下降也會較快，呈現高峰，台灣高峰約為9萬多例，民眾自主防疫、節制外出聚會、停課等，讓高原維持在目前狀況時間較久，還要持續觀察一段期間，若確診數持續下滑就代表疫情向下走。
「大家都知道黑數其實有蠻大一部分」，蘇益仁坦言，社區中仍有許多感染但未通報確診民眾，數量也還不清楚，以美國為例，自然感染率約為5至6成，但經血清抗體檢驗後，實為7至8成，台灣需要等到疫情過後，透過大規模血清抗體檢測，知道有多少人曾被感染過。
至於何時能鬆綁口罩，蘇益仁認為，要等本波疫情流行過後，屆時疫苗三劑覆蓋率應達8成以上，再加上自然感染率2至3成，就可接近流感化與病毒共存，口罩禁令就可鬆綁，只是部分場域如醫療院所、長照機構及高風險長者，或是5、6歲以下無接種疫苗的小孩在托兒所、幼稚園仍要戴口罩。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。