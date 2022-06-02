藍委湧蔡英文臉書留言惹議 顏若芳：百年大黨淪造謠中心
總統蔡英文日前在臉書發文，澄清防疫假消息，不料國民黨立委林奕華等人卻留言問「1億劑快篩到貨是假消息嗎」，引發論戰。民進黨台北市議員參選人顏若芳今（2）日表示，快篩到貨早已達標，而且更多，每次只要出現假消息，都一定國民黨一杯羹，一個百年大黨早已淪落成造謠中心，誤國誤民誤防疫。
顏若芳說，1億劑的承諾千真萬確，而且政府早就準時達標了，國民黨立委們，用功查證，很困難嗎？她說，根據昨天衛福部的新聞稿，截至5月31日止，我國採購或徵用家用快篩試劑的廠商計有18家，家用快篩試劑到貨數量，國產已生產850多萬劑，國外進口也已到貨1.68億劑，不只達標，甚至還準備了更多。
顏若芳表示，儘管如此，卻還是有國民黨立委帶頭質疑造謠，難道林奕華不知道立委可以向部會索資嗎？高居立委竟然未經查證就胡亂放話，真是可憐。每次只要出現假消息，都一定有國民黨一杯羹，一個百年大黨早已淪落成造謠中心，誤國誤民誤防疫。
另外，顏若芳也說，昨天在看蔡英文的澄清文時，竟然還看到有人說「總統都把心力花在澄清，都沒在防疫」。她表示，還不是因為一天到晚都有人在散播謊言、製造恐懼，誰想整天都在澄清假消息，應該要去檢討說謊的人，怎麼會檢討被污衊的人？
顏若芳說，假消息猖獗，躲在暗處造謠的勢力持續為所欲為，靠政府的力量之外，更要靠你我一同積極澄清，不僅是為了防疫政策的順利，更是為了留給下一代更好的台灣。