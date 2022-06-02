特企／台灣原創手遊《王領英雄》　6/21雙平台正式上線

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前作的主要反派角色之一「巴雷特」會使用毒爪造成敵人中毒，並且能施加獸人一族的血咒，使所有被攻擊到的對手都遭到吸血。有巴雷特的加入，可以讓整個隊伍成為吸血大軍，至於他是如何擺脫炎魔的桎梏又是另一個故事了。
傳說中的最強英雄天騎士「蘭斯洛特」則是以快速劍法聞名，他能夠對抗具有次數護盾的角色，能短時間內破盾。他也擁有最強力傷害奧義，能對敵人造成巨大傷害。特別的是，他體力不夠的時候會變成一種奇妙的生物，有玩過前作或看過漫畫的玩家肯定知道是什麼。
菁英測試的開放內容率先公開
6月9日中午12點至6月13日中午12點止，玩家將可以體驗到LV1-50級的內容，有玩過前作的玩家也可以體驗在《獅心城之役》，過了3年的卡美洛世界正面臨什麼危機。共有以下項目供玩家遊玩，正式上線後會開放更多的內容。
1.4張大地圖與20個區域
2.12個兵種與25隻英雄
3.單人PVP競技場與多人四城陣營戰
4.休閒遊戲包含怪物競技場、賽雞、200層極光深隧。
測試的主要目的為確認遊戲中是否還有BUG與伺服器架設的穩定性，也歡迎參加的玩家，能多多前往粉專提供寶貴的意見。台灣自製的好處，就是意見傳達在語言上沒有阻礙，讓製作團隊可以盡快在6月21日上線前作更多的優化。
在正式上線後將會很快開放特殊的活動地圖，因為是台灣自製，製作團隊挑選了一個台灣都市成為活動地圖，並且有聯名的特殊角色唷！卡美洛的英雄究竟會跟這座城市發生什麼特別的故事呢？隨著6月21日OB的時間越近，會逐步釋出更多資訊，敬請期待！有興趣加入《王領英雄》的玩家們，事前預約正在雙平台上進行中，歡迎來體驗卡美洛的世界。
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