「溫暖助防疫」送140萬快篩劑　盧秀燕再喊話中央普發

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七大類對象如下：
1、弱勢民眾服務類人員：身障社區服務工作人員、親子館工作人員、社工、洗腎患者等
2、教育類：各級學校教職員工、老師、課照中心、補習班、特教生等。
3、基層防疫服務類：警察、義警、消防、民防、義消、義交、清潔隊、里鄰長、守望相助隊、衛生局、衛生所等。
4、孕婦。
5、民生服務：批發市場、公有市場、委外市場、攤集區、民有市場、大樓管理員、保全、外送服務人員等。
6、大眾運輸服務類：計程車駕駛（含多元計程車）、公車駕駛（含調度員、維修員）、捷運公司等。
7、公共服務類：市府臨櫃、外勤、稽查、媒體、議會、調解委員、市府志工等人。
盧秀燕說，「溫暖助防疫」免費發放計畫，第1階段於5月21日補助低收入戶購買快篩劑，近2萬戶低收入戶補助500元的5劑費用，免申請直接入帳；第2階段5月22日針對托嬰、長照、身障等8大類機構近2萬5000名工作人員，發出近5萬劑快篩試劑；第3階段5月26日，針對2到12歲幼童，以及和平區居民普發兩劑快篩，預計發出60萬劑快篩。預計4個階段將有71.7萬人受惠，發出超過140萬劑快篩。
盧秀燕說，由於發放對象多元、發送管道不同，作業時間將視各單位與工會、協會等組織媒合，預計下周一（6/6）起開始作業，後續也將視快篩到貨情形，思考第5階段的發放對象。
盧秀燕稍早在議會答詢時指出，中央目前手握1.7億劑快篩試劑，若平均分配給國人，每人可以發到7劑，她再次喊話中央，希望全民普發3-5劑快篩劑，「取之於人民、用之於人民。」
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