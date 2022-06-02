恩爸拿無錄音 林鶴明轟侯友宜神隱：對陳進興不是很猛？
新北2歲童恩恩染疫病逝，恩恩父親欲向新北市政府調出叫救護車時「消失的81分鐘」通聯記錄，其在今受訪時表示，新北市府連日說相關資料準備好，但實際上最關鍵的81分鐘錄音檔還是無法提供，根本「有聽沒有懂」，民進黨副秘書長林鶴明也提出質疑，未料新北市府副發言人張劭斌竟回應，「不要再消費別人來擷取自己的政治利益」，再度引發譁然。林鶴明今（2）日稍早再度表示，侯友宜派一個副發言人就想要從恩恩這麼遺憾的事件中脫身嗎？侯友宜面對陳進興不是很猛嗎？面對新北市民怎麼躲起來了呢？
林鶴明表示，偌大一個新北市政府，竟然4天無法提供資料給民眾，這是哪門子的全力協助？恩恩的爸爸說了，侯友宜「有聽沒有懂」，端午節前不處理，侯友宜想「暗崁」什麼真相？
林鶴明說，侯友宜派一個副局長和副發言人就想要從恩恩這麼遺憾的事件中脫身嗎？侯友宜是不是打算整個端午連假都躲起來呀？侯友宜面對陳進興不是很猛嗎？面對新北市民怎麼躲起來了呢？
林鶴明表示，難道家屬要一個還原真相，還要被新北市府凌遲嗎？難道還要家屬在你們一堆官僚身邊一通一通去聆聽當初呼救無門的電話紀錄嗎？新北市府的發言人你們冷血不冷血，還好意思批評別人，你們認真面對家屬的訴求不就好了嗎？
林鶴明說，這就是侯友宜鐵漢市長的冷血真面目嗎？還是這就是有人說的，新北市有人在「暗崁真相」，不敢攤在陽光下面對。