今日來講股／縮表大型股熄火　展望台股鎖定車用中小型股

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白易弘指出，類似像台半這樣的個股就可以去留意，一樣有產業前景、一樣法人持股比較集中、一樣營收獲利持續有成長，那麼看來看去發現車用族群比較符合，不管是整流二極體，台半、強茂，或者說是MOSFET，如富鼎或者是大中、杰力都有這樣的特色，下半年還有成長機會。
再加上中國大陸6月要啟動「救市」，不管是救房市也好、救車市也好，或者是救中國境內內需也好，其實就是要「放錢」出來，因此相信整個汽車零組件的供應鏈，台廠都有機會受惠到。另外，電動車供應鏈，打入特斯拉或者準備好打入特斯拉的也在連動。
白易弘進一步指出，我們再來看看華新麗華集團，華新自己帶起來，另外精星、新唐都有一個特色，就是準備要切入到車用，包括華新投入冰鎳，也就是電動車的電池用的，另外它還把賺錢的太陽能事業部賣掉之後，轉投資不鏽鋼廠，用來專門生產車用的不鏽鋼車體。
不只華新麗華集團佈局到車用，鴻海家族也全都動起來，宣布今年要做3個區塊，一個是電動車、一個是車用半導體，還有就是低軌道衛星，所以鴻海過去沉寂一年，但這一個月股價慢慢顯現其價值。因此，如果大環境6月、7月美國還要升息，在市場活水變少的情況下要布局台股，建議可以留意中小型電子股，而且是在車用電子相關的部分，會比較有機會。
至於航運股，白易弘說去年這個時候每個人都是「航海王」，但今年就不一樣了。貨櫃部分，其實它的基本面還是很強勁，今年也是大配息，但老實說籌碼比較凌亂，即便今年獲利還是很好，但明年不知道，因為仍有地緣政治的因素干擾，因此股價變成橫盤整理。
另外，散裝航運在第二季，是屬於原物料的貨運旺季，因此白易弘表示可以留意慧洋-KY或裕民，可能有機會點往上攻擊，尤其慧洋4月營收創高，5月看起來也不差，今年又有配息，能夠有填息的機會，因此整個帶動起來，散裝航運會有一些想像空間。至於航空雙雄就是看什麼時候解封出去玩，目前高油價反映在票價上，看看票價能否挹注營收回來，再加上基本面較佳，可以有些小高點可以期待。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。