影／砲轟陳時中「無知又傲慢」！楊志良批：不要臉到極點

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另一方面，下午2時疫情記者會開始同時，楊志良也在一旁發起「聲援全民行動，打倒貪腐官員，清算陳時中，公審食藥署」抗議活動，費鴻泰、北市議員應曉薇都現身力挺。
楊志良表示，過去H1N1爆發時，他也在此擔任疫情指揮官，台灣成為全球前3名控制疫情最佳國家，但卻因為控制太好，大家都忘記了。
楊志良怒轟陳時中「無知又傲慢」，駁斥地方政府、醫療院所與專家學者建議，先是拒絕普篩再送防疫旅館、普篩視同確診，極力反對所有建議，等到疫情擋不住又稱時機到了，政策一日三變，誰都搞不清楚政策內容。
楊志良更砲打現在新冠肺炎疫情尚未解決，陳時中就投書國外媒體，說台灣防疫成績第一名，「真是不要臉到極點」，而楊也稱時代雜誌指陳世全世界最會吹牛的防疫。
「他（陳時中）A了多少錢？」楊志良質疑，政府都說超前部署，但實則每件事都是落後部署，沒有口罩與疫苗，日本剩餘疫苗給台灣，慈濟、台積電、鴻海創辦人郭台銘要聯合捐1500萬劑疫苗，還被政府推三阻四，更要郭前往總統府拜見，待總統蔡英文同意，意即民眾能打疫苗，「全部都是因為蔡英文這個爛人同意，所以大家打疫苗都要感謝蔡英文這個爛人。」
費鴻泰則批，美國總統拜登愛犬過世，蔡英文就發文哀悼，但台灣有小孩過世，政府卻要嚴辦起訴哀悼者，怒問「有良心嗎？都被狗吃了對不對？」
對此，陳時中今於疫情記者會中回應，這屬於政治活動不回應。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。