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從美援到國槍國造　盤點國軍步槍演進史

▲T91步槍為國軍制式步槍。(圖／記者呂炯昌攝)
▲T91步槍為國軍制式步槍。(圖／記者呂炯昌攝)

記者呂炯昌／報導

2022-06-05 09:00:00

國防部日前證實將在2024年起推動國軍新步槍軍事投資建案，將汰換T91與65K2步槍，預計在今年8月底前通過初期作戰測評，能讓單兵發揮「遠打準、近打快」，若順利完成汰換，將是政府遷台後第5度更換制式步槍。

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美援M1步槍

對日抗戰期間，中國軍隊的步槍非常多元，張自忠將軍所屬的第二十九軍，主要使用德國授權生產的「漢陽八八式」步槍，中央軍嫡系部隊則是國產的「中正式」步槍，1942年起美國開始軍援M1903步槍。1949年國民政府遷台後，美國一度停止軍援，1950年韓戰爆發後美國重新恢復援助，美國製M1加蘭德（Garand）步槍開始大量交付國軍使用。

M1步槍採用8發子彈整體式漏夾供彈，在二戰中，被證明是一種可靠、耐用和有效的步槍。M1步槍一共生產600多萬把，一直到1968年才由57式步槍取代，重4.6公斤的M1步槍除了部分作為三軍儀隊禮儀槍使用外，目前已全部退役。

▲國防部三軍儀隊為107年國慶進行預演。（圖／記者呂烱昌攝）
▲國防部三軍儀隊使用無法射擊的M1步槍作為禮儀槍。（圖／記者呂烱昌攝）
57式

1959年美軍以改良自M1步槍的M14步槍成為新制式槍械，雖然M14步槍可以全自動射擊，但是使用7.62x51公釐子彈射擊時後座力太大，美軍後來取消全自動射擊模式，在前線面對北越AK47步槍時，拿M14步槍的美國士兵經常被北越的AK47火力壓制的抬不起頭來。為了改善前線劣勢，美軍緊急採購使用5.56公厘子彈的M16步槍，M14步槍也於1964年停產。

在M14步槍停產前，美國軍援一萬多把越南美軍用過的M14步槍給台灣，之後聯勤又與美國簽約獲得機具生產M14步槍，民國57年(1968年)投入國軍服役，因此稱為57式步槍。連同美國軍援的二手M14步槍，國軍曾有高達20多萬把57式步槍。57式步槍在台服役狀況也不少，除了後座力太大，全自動射擊難控制外，美方也不准聯勤修改設計缺失，加上當時國造步槍起步不久，造槍工藝仍不如歐美國家，使得57式從一開始生產就瑕疵不斷，在部隊中難獲好評。

美軍在1969年將部分汰除的M14步槍加裝瞄準鏡，成為M21狙擊槍。我國軍備局205廠也仿效將部分封存57式步槍改良成為狙擊槍。

▲M14步槍因為越戰風評不佳，美國因而贈送模具供我國生產57式步槍，成為許多役男回憶。(圖／記者呂炯昌攝，2021.11.30)
▲M14步槍因為越戰風評不佳，美國因而贈送模具供我國生產57式步槍，成為許多役男當兵回憶。(圖／記者呂炯昌攝)
65式步槍

由於57式步槍自動射擊後座力過大，難以操控，加上槍身長度不適合較嬌小的亞洲人體型，使得57式步槍無法適應現代化戰爭。因此1968年在當時國防部長蔣經國的要求下，以美國M16與AR-18突擊步槍為藍本，研發新型步槍。新步槍於民國65年 (1976年)定型，因此稱為65式(又稱T65)步槍。T65步槍使用6條右旋膛線，採用 5.56x45公釐口徑子彈，可發射北約標準SS109子彈，最大射程800公尺、有效射程600公尺。

首批T65量產1000支，此後逐批生產並裝備部隊服役。不過由於T65護木散熱效果不佳，此外還有卡彈、零件易故障等問題。為了改良T65護木散熱不佳問題，小改款步槍護木加裝鋁質隔熱片，成為T65K1步槍。不過T65K1只生產2萬多支，就由T65K2步槍所取代。T65K2除根據美軍M16A2使用經驗持續改良外，外型最大不同點為增設類似M16步槍的提把，方便士兵攜行，也可加裝輔助瞄器。此外還增加3發點放射擊模式。

65式步槍除軍警單位使用外，台灣高中軍訓課程亦使用槍管封死的教學用T65K2步槍。T65系列步槍總產量逾50萬支，在換裝T91步槍後，65K2步槍移交後備部隊使用。T65步槍使用國除台灣外，外交部還曾外援海地、哥斯大黎加、巴拿馬、巴拉圭等友邦。在海地衝突中，經常可見海地政府軍與民兵都使用T65步槍。

▲新制教召召員在林口靶場進行65K2步槍射擊訓練。（圖／記者呂炯昌攝）
▲新制教召召員在林口靶場進行65K2步槍射擊訓練。（圖／記者呂炯昌攝）
T91步槍

T91步槍民國91年定型，全長88公分、含空彈夾重3.3公斤。與前代T65K2步槍相較，T91步槍有3大變革，傳動機構模組化，機件少、結構簡單，利於清潔保養；槍托伸縮操作，便於人員攜帶及進出戰(甲)車；多用途戰術滑軌，可結合光學瞄準鏡或夜視鏡，提高命中率或夜戰能力。

T91戰鬥步槍為軍備局205兵工廠生產，同樣使用5.56x45公厘子彈，與前代T65突擊步槍相比，T91更輕更短，並裝有3段伸縮槍托供士兵依體型調整。T91步槍能以每分鐘800到850發的速度射擊，槍口初速可達每秒975公尺，T91步槍最大射程2563公尺、有效射程400公尺、100公尺射擊10發精度14公分。

除國軍各單位使使用外，國安局特勤中心也採購T91S步槍作為配槍，T91S步槍將T91戰鬥步槍的傳統防火帽改良成近戰格鬥型防火帽，以便於近戰接敵格鬥時使用。

為進軍美國槍械市場，軍備局205廠與美國軍火商Wolf Ammo簽約，代理經銷T91戰鬥步槍上機匣，搭配美造16吋槍管後於美國民間販售，重新被命名為「Wolf A1」，2017年一共賣出1000把。T91步槍也低調軍援友邦。2019年7月總統蔡英文出訪加勒比海友邦海地，海地軍方歡迎隊伍中身穿戰術背心的特種部隊揹著台灣製的T91步槍。

▲T91步槍功能介紹。(圖／國防部發言人臉書)
▲T91步槍功能介紹。(圖／國防部發言人臉書)
▲國安局總統候選人維安隨扈使用的T91S步槍，將傳統防火帽改良成近戰格鬥型防火帽，以便於近戰。（圖／記者呂炯昌攝）
▲國安局總統候選人維安隨扈使用的T91S步槍，將傳統防火帽改良成近戰格鬥型防火帽，以便於近戰。（圖／記者呂炯昌攝）

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