內幕／月底提名！林智堅慎思辭職戰桃園　搭沈慧虹拚雙贏

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地方人士對此表示，傳言蔡英文屬意林智堅，行政院長蘇貞昌力薦鄭運鵬，其實都有道理，因為目前地方民調顯示，林智堅與鄭運鵬並沒有明顯差距，2人各有優勢。其中，林智堅在新竹市長任內政績卓越，全國知名度較鄭運鵬更高；但相對的是，鄭運鵬有桃園經營的基礎，這正是林智堅缺乏的。
熟悉桃園選情的黨內人士則說，黨內確實存在盡速提名桃園的聲音，但目前依照黨中央的規劃，「其實時間也差不多了，就是6月底，人選就是從鄭運鵬與林智堅擇一，且應該會與雙北脫鉤，就連新竹市無論誰選，也不一定會一起提名」。
知情人士則說，林智堅如果確定要轉戰桃園，「那也沒有甚麼好說的，一定得辭職」，但最重要的前提還是新竹市能有讓其放心的接棒人選。
該人士說，新竹地方對有意參選的行政院顧問鄭宏輝反應依然不佳，不過對沈慧虹的評價則相當不錯。而沈除了持續進行府會聯繫等日常行政工作外，更是悄悄改變造型，就連市府官員都一度認不出來，眼睛為之一亮，「這不就代表他有準備好參選了嗎？」，既然如此，林智堅轉戰桃園，與沈慧虹聯合競選的可能性也大大提高。
黨內人士不諱言，雖然國民黨基層尚未整合完畢，不時傳出內鬨，但以張善政當過行政院長，也在科技產業待過的資歷，「對中間選票上還是會有吸引力」。
該人士認為，年底桃園一戰，民進黨派誰應該都會與張善政戰成五五波，據綠營內部追蹤來看，張善政確實比幾位在地國民黨立委強，但在年輕選票上，鄭運鵬、林智堅還是有相當的優勢，目前民進黨根本還沒有確定人選，民調無論五五波或小輸張善政，這都代表正式提名後，將有極大爆發力。