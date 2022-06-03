COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

內幕／月底提名！林智堅慎思辭職戰桃園　搭沈慧虹拚雙贏

▲新竹市長林智堅政績卓越，是否轉戰桃園接棒鄭文燦，各界都相當關注。（圖／翻攝自林智堅臉書）
▲新竹市長林智堅政績卓越，是否轉戰桃園接棒鄭文燦，各界都相當關注。（圖／翻攝自林智堅臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-03 14:00:00

桃園市長鄭文燦8年任期屆滿，其任內政績頗受好評，各界普遍認為，即使桃園依舊被視為藍大於綠，但仍有不小的機會延續綠色執政。據了解，綠營桃園提名時程將會落在6月底，人選就是由新竹市長林智堅、在地立委鄭運鵬擇一出線；而若是林智堅力薦的沈慧虹能順利接棒參選竹市，總統蔡英文屬意的林智堅轉戰桃園可能性將大大提高，屆時林智堅挾著竹市政績橫跨桃、竹聯合競選，新竹的「九降風」勢必有望在桃園颳起一陣旋風。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲新竹市長林智堅任期屆滿，屬意左右手、副市長沈慧虹接班參選延續市政。（圖／翻攝自林智堅臉書）
▲新竹市長林智堅任期屆滿，屬意左右手、副市長沈慧虹接班參選延續市政。（圖／翻攝自林智堅臉書）
綠營人士透露，近來隨著疫情狀況相對回穩，蔡英文上週親自邀集黨內人士探討桃園布局。經過各方溝通後，蔡英文傾向由政績優秀的林智堅辭去新竹市長職務轉戰桃園，多數黨內人士都認為有極大的勝選機會。

地方人士對此表示，傳言蔡英文屬意林智堅，行政院長蘇貞昌力薦鄭運鵬，其實都有道理，因為目前地方民調顯示，林智堅與鄭運鵬並沒有明顯差距，2人各有優勢。其中，林智堅在新竹市長任內政績卓越，全國知名度較鄭運鵬更高；但相對的是，鄭運鵬有桃園經營的基礎，這正是林智堅缺乏的。

▲鄭運鵬被視為接棒鄭文燦參選桃園市長的可能人選，其也持續深耕桃園。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）
▲鄭運鵬被視為接棒鄭文燦參選桃園市長的可能人選，其也持續深耕桃園。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）
熟悉桃園選情的黨內人士則說，黨內確實存在盡速提名桃園的聲音，但目前依照黨中央的規劃，「其實時間也差不多了，就是6月底，人選就是從鄭運鵬與林智堅擇一，且應該會與雙北脫鉤，就連新竹市無論誰選，也不一定會一起提名」。

知情人士則說，林智堅如果確定要轉戰桃園，「那也沒有甚麼好說的，一定得辭職」，但最重要的前提還是新竹市能有讓其放心的接棒人選。

該人士說，新竹地方對有意參選的行政院顧問鄭宏輝反應依然不佳，不過對沈慧虹的評價則相當不錯。而沈除了持續進行府會聯繫等日常行政工作外，更是悄悄改變造型，就連市府官員都一度認不出來，眼睛為之一亮，「這不就代表他有準備好參選了嗎？」，既然如此，林智堅轉戰桃園，與沈慧虹聯合競選的可能性也大大提高。

黨內人士不諱言，雖然國民黨基層尚未整合完畢，不時傳出內鬨，但以張善政當過行政院長，也在科技產業待過的資歷，「對中間選票上還是會有吸引力」。

該人士認為，年底桃園一戰，民進黨派誰應該都會與張善政戰成五五波，據綠營內部追蹤來看，張善政確實比幾位在地國民黨立委強，但在年輕選票上，鄭運鵬、林智堅還是有相當的優勢，目前民進黨根本還沒有確定人選，民調無論五五波或小輸張善政，這都代表正式提名後，將有極大爆發力。

內幕／綠竹市考慮空降　搭林智堅聯合競選拚雙贏

林智堅、鄭運鵬戰桃園？鄭文燦：沒爭取問題、6月底推人

藍徵召張善政戰桃園　鄭運鵬：民進黨在桃園會繼續連任

轉戰桃園、沈慧虹接棒新竹有共識？林智堅：沒人和我討論

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
92.31%7.69%
2022-06-02-2022-06-08
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀