柯文哲建議關「兒童接種站」！陳時中：不是人少就要關掉

陳時中今天在桃園市長鄭文燦陪同下，至桃園巨蛋體育館、陸軍專科學校，視察桃園市輝瑞兒童COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗大型接種站運作情形，並給予肯定。
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陳時中疑惑地表示，有這樣的訊息嗎？醫福會執行長王必勝在一旁補充，明天的預約目前已經有900多人，現場可能會超過1500人。
陳時中表示，這沒有所謂關不關的問題，打疫苗或很多的公共政策，當然一下人很多、可以服務很多人很好，但不是說人比較少就要關掉，這跟中央在思考各方面的政策是不一樣的，「我們是認為多一個人打，多一個人的方便，就是造福市民」。
陳時中也說，國外5到11歲的施打率基本上都不高，歐盟大概只有20%，美國大概40%，有一些東南亞國家有打到50%，但台灣一定是超過50%，台灣能夠打得這麼高，是因為這2年來防疫的概念是正確的，再來是中央政府也好，地方政府也好，透過多元管道、各種角度、方向，想辦法讓民眾能夠方便、安心、安全得打，覆蓋率才會高，覆蓋率愈高對防疫一定是愈成功，而多管道、多元的安心施打，是現在擴大疫苗涵蓋率的手段。
陳時中致詞時表示，台北榮民總醫院桃園分院、鄭文燦和桃園市政府衛生局，都花了很多的心力營造快樂的氣氛，讓小朋友雖然是打針，仍留下快樂的印象，也看得出桃園市政府的用心，如果大家都這樣做，施打率一定會超高。
陳時中表示，打疫苗是這次抗疫裡非常重要的一環，大家保護自己最重要就是疫苗打好打滿，大型接種站最好是可以預約，但隨到隨打也可以，非常方便、氣氛也很好。（編輯：李錫璋）
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