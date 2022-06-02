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「光之教堂」現身松菸！安藤忠雄盼在台蓋兒童圖書館

▲《挑戰－安藤忠雄展》在展場中展出「光之教堂」等比例復刻作品 。（圖／忠泰美術館提供）
▲《挑戰－安藤忠雄展》在展場中展出「光之教堂」等比例復刻作品 。（圖／忠泰美術館提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-02 19:48:20

由忠泰美術館今年引進的《挑戰－安藤忠雄展》，今（2）日舉行展前記者會，展出超過300件展品，其中更有知名的「光之教堂」1:1復刻登台。日本建築大師安藤忠雄透過視訊表示，希望能在台灣蓋一座兒童圖書館，且願意免收設計費，對此，忠泰集團董事長李忠義大表支持，直言會協助一起圓夢！

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《挑戰—安藤忠雄展》自2017年由東京出發，歷經巴黎、米蘭、上海、北京，於2022年抵達世界巡迴最終站－台北，將於明天至9月13日在松山文創園區一號倉庫登場。

本次展覽將以4大主題「空間的原型」、「城市的挑戰 」、「景觀的創造」、「與歷史對話 」劃分，展出超過300件展品，涵括安藤忠雄自學時期的環遊世界旅行速寫、捕捉靈光乍現的設計手稿、創意凝聚的建築模型、留下永恆瞬間的眾多影片與攝影作品，以及經典建築空間「光之教堂」1:1復刻再現，盼讓民眾感受國際級建築大師充滿挑戰的傳奇人生。

安藤忠雄表示，能在台灣辦展覽，非常高興且榮幸，因為目前在全世界最受矚目、最讓大家沒辦法忘記的地方就是台灣，不是要比人口多少，也不是比國土面積，更重要的是台灣國民的力量，這是讓人非常敬佩的地方。

他說，此次展覽不光是展出最小的住宅建築，也有展出巴黎300年前的老建築，所以任何建築的呈現事實上，它的力量是一樣，希望每個看展人都能在心裡抱持希望、找尋可能性，絕對不要放棄，這就是他這次「挑戰」展覽的重點；很多建築展覽只透過照片呈現，但他堅持將每個案子從最初發想、中間反復思考與模型製作都完整呈現出來，讓大家對於建築形成的過程更容易理解，並讓女性對於建築也產生興趣，且所有模型都是由他工作室夥伴親手做出來的，不假外人之手。

安藤忠雄提到，最近正推動印度鄰近國家的兒童圖書館，也完成一座墨西哥兒童圖書館的設計，打造兒童圖書館目的在於能培養出兒童對於現代世界的美感，他也希望能在在台灣圓夢，希望與忠泰集團合作，在台灣蓋一座兒童圖書館。李忠義聞言後同意，讓安藤忠雄開心宣布，他願意免收設計費，讓夢想成真。

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