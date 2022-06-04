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監聽黨內初選民調趣事多　有人男裝女、有人狂講政治理念

▲不少議員參選人監聽黨內初選電話時，都聽到不少有趣的回答。（圖為示意圖）
▲不少議員參選人監聽黨內初選電話時，都聽到不少有趣的回答。（圖為示意圖）

記者余祥／台北報導

2022-06-04 13:00:00

各縣市議員黨內初選民調都紛紛出爐，確定各選區將被提名的人選，有參選人分享監聽初選民調的趣事多，有人明明聲音聽起來就是60、70歲，但被問及年齡，卻說自己只有20幾歲，因為有青年加權的機會，也有人被問到家中有幾人時，回答2人，而民調需要女性來回答時，這位接電話的男性卻回答「我就是」，還有人接了電話也不管問題是什麼，就滔滔不決的分享自己的理念。

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每到選舉年的3、4、5月都是黨內初選民調如火如荼進行的時刻，參選人為了了解自己的民調趨勢，也會派人或親自去監聽電話民調，意外發現很多有趣的趣事。有參選人分享到，有接電話的民眾聲音聽起來明明是阿公，卻回答自己是大學生，只因為20至29歲有民調加權，對於某些參選人來說，若支持的族群普遍是老人，那麼有年輕人的支持就很重要，一通可能可以抵3通，大部分台北的選民比較有經驗，接電話就會謊稱自己的年齡。

還有民調人員詢問家中有幾人時，接電話者回答兩人，但當民調人員請家中女性來聽電話時，這位聲音聽起來是男性的人卻稱自己就是，另在場的人啼笑皆非，還有人接起電話就不斷分享自己的政治理念，也讓大家都很尷尬。

參選人表示，這些有趣的例子其實都是特例，並不會影響到大局，畢竟民調的樣本多，且不管是哪一家民調，最後做出來的趨勢結果都會差不多，科學民調還是很準確的，可以稀釋掉這些特例的樣本數。

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