熟女隆乳後摸到腫塊　不敢乳房攝影　怕「夾破矽膠」

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一位52歲女性多年前做過隆乳，因年紀漸長想接受乳癌篩檢，沒想到經乳房攝影檢查後，發現乳房組織有微小鈣化現象。醫師建議進一步做細針定位切片手術確認，但她表示非常害怕插入乳房的細針會刺破矽膠，直到與放射科跨團隊討論後認為可執行，矽膠不會因手術受損，患者才同意做切片。證實該微小鈣化是癌前病變，幸而掌握黃金治療期。
另一位43歲女性自隆乳後就從未做過乳房攝影，因自行摸到腫塊而求診，醫師用超音波檢查，發現一個不規則的低迴音腫瘤，裡面有亮亮的微小鈣化點，很明顯是乳癌特徵。但她深怕乳房內的矽膠因乳房攝影檢查「被夾破」，因而改以超音波粗針切片檢查，當判定為需要切除的初期乳癌後，她才同意進行乳房攝影，以利精確評估手術切除範圍，目前術後恢復良好。
乳房鈣化 乳癌機率逾1成
澄清醫院乳房外科主任陳豐仁表示，上述2案例都是乳房組織出現鈣化情況，分類屬「疑似低惡性度腫瘤」（BIRADS 4A），大約有10到15％機率為癌症。隆乳患者進行細針定位插入之前，放射科醫師會先將植入乳房的填充物移到乳房攝影機夾不到的地方，等到微小鈣化的部位固定以後，再進行穿刺切片作為後續病理診斷依據。
陳豐仁特別提醒，任何做過隆乳手術，不論是植入矽膠或者鹽水袋的女性，皆可安全進行乳房攝影檢查，以及粗針切片檢查，無需擔心填充物因乳房檢查受到損害。乳房攝影是篩檢早期乳癌的重要利器，特別是零期乳癌，他呼籲45～69歲婦女，及40～44歲二等血親內有乳癌家族史的婦女，應定期做乳房攝影篩檢，並瞭解政府有補助該篩檢每2年1次。
原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：隆乳後摸到腫瘤⋯可做乳房攝影嗎？她擔憂「矽膠被夾破」醫師親解
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53934
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