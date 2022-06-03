蔣萬安稱中正紀念堂是記憶 張之豪譏：落成時你還姓章
中正紀念堂轉型問題持續受到重視，自稱蔣家後代的國民黨立委蔣萬安日前表示，中正紀念堂是台北市民共同記憶，絕不容許任何個人、政黨或少數官員片面改變，引發論戰。基隆市議員張之豪2日表示，中正紀念堂是1980年落成，比蔣萬安還年輕2歲，而且落成的那天，蔣萬安還叫章萬安，時間沒有很久，而且「蔣萬安崇拜蔣介石，不代表我崇拜蔣介石，所以，若是蔣萬安想拜公嬤，帶回自己家裏拜」。
張之豪問蔣萬安，「你知道還有什麼是台灣人全體的共同記憶嗎？李登輝」，張說，李登輝曾經擔任了12年的台灣總統，是國民黨的前主席，也是蔣萬安的父親蔣孝嚴的前主管，更是台灣人全體的共同記憶，還不只是台北市民的。「請問李登輝紀念堂在哪裡？你們國民黨怎麼沒蓋？」
張之豪再說，李登輝過世的時候，國民黨有沒有寫李登輝紀念歌，放在小學音樂課本裡？國民黨有沒有把李登輝遺像掛在牆上，叫全班同學起立立正敬禮？都沒有？怎麼會這樣？
張之豪說，以同樣的標準，拿回來看蔣介石。蔣介石統治台灣，請問蔣萬安，「你覺得台灣人對蔣介石的評價，都像你一樣嗎？你崇拜蔣介石，不代表我崇拜蔣介石，所以，你想拜公嬤，帶回自己家裏拜」。
張之豪說，清明才剛過不久，「我沒找你蔣家人幫我家掃墓，你蔣家人為什麼要我全台灣人幫你家掃墓」，至於中正紀念堂是不是個台北市民共同的回憶？張說，中正紀念堂是1980年落成，比蔣萬安還年輕2歲，而且落成的那天，蔣萬安還叫章萬安，「所以，有很久嗎？還好吧」。