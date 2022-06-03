【腎病專題】小心營養素變毒素　腎友選擇營養品之前該知道的8件事

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陳愷懋醫師指出，人在健康、均衡的飲食情況下，其實是不大會缺乏營養素的，只不過因為想把健康主導權抓在手中的慾望實在太過強烈，以至於到處都看得到各式各樣的營養補充品。
然而，陳愷懋醫師提醒，在民眾考慮要攝取營養補充品之前，以下幾件事情應得先了解：
（１）營養補充品的種類範圍
營養補充品種類相當廣泛，有些是用來補充熱量的，能夠增胖；有的是單一營養素；有的是綜合營養素；另外，有些草藥也算是營養補充品的一種。民眾在選擇之前，得先思考自己「是否需要」。
（２）務必小心
在決定是否使用這些補充品之前，建議和照顧自己的主治醫師討論「是否適合」，因為不當攝取營養補充品也可能造成危險，尤其是腎臟病患者，要額外小心「減肥、能量增強、健美」方面的補充品。
（３）營養補充也會累積過量
若腎臟功能不佳，有些營養素無法排出，就可能會累積在體內造成大問題，這時候小心「營養素變成毒素」。陳愷懋醫師舉例，如「鉀離子」對正常腎臟來說幾乎不造成問題，然而，有些腎臟病患者體內鉀離子濃度會過高，就必須立刻停止攝取含有鉀離子的營養品。
（４）每個人都是獨特的個體
就連罹患相同疾病的人，需要的藥物或治療都不一樣，營養品也不例外，需要個別客製化的建議。尤其腎臟病患者更是如此，有些人需要額外的蛋白質補充；有些人要減少；有些人不忌口也不會影響抽血結果；有的人就必須限制飲食。
（５）從「飲食內容」中找到線索
對於腎功能不佳者，營養師一般會建議記下飲食日記，甚至可用拍照的方式來紀錄，也可稱之為「飲食體檢」，也可再配合抽血報告，提供更進一步的飲食調整建議。
（６）營養補充品也有不同的形狀、大小、甚至各種口味
與自己的主治醫師討論共同找出適合的營養補充品之外，也可針對口味、形狀上去做個別化的選擇。
（７）跟著科學證據走
腎臟病患者所需要的或該避免的營養素，都經過嚴格的科學檢驗，包含血中含量的變化、尿中排除速度、以及身體各項指標的變化等等。至於患者體內是否缺乏某些營養，可依抽血指標作為佐證，因此，請與醫師討論之後，再決定是否使用這些營養素，醫師會依照最新的科學證據與治療指引來給予建議，這點不僅是腎病患者，其他疾病也都有相關的科學佐證。
（８）選擇對於腎臟病患者來說，安全的營養補充品
市售的營養補充品，是給健康人所使用，但對於腎臟病患來說，裡面可能含有容易堆積在體內的營養素，這對健康反而有害。反過來說，適合腎臟病患的營養品，在一般藥房不一定買的到，請與主治醫師討論，該如何選擇與取得，才安心。
總是「聽人家說」？ 醫：適合他不代表適合你
有時民眾會從自己的朋友、網友、或者親戚家人那邊聽到，某一種營養品或草藥對他們的健康很有幫助，導致自己也想嘗試，但陳愷懋醫師強調，同樣一種東西對其他人有幫助，不代表對自己無害，因此務必要尋求專家協助，小心再小心，才不致失了想追求健康的本意！
原文來源：《選擇營養補充品之前，你該知道的8件事，尤其是腎臟病患者》
文章授權提供／原作者：陳愷懋醫師（ＦＢ：陳愷懋醫師記事本 - 腎臟病與洗腎知識）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53903
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