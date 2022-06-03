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朱立倫訪美：親美立場不會因中共而退縮

▲國民黨主席朱立倫訪美，2日美西時間抵達舊金山時，多名僑胞熱烈迎接。（圖／國民黨提供）
▲國民黨主席朱立倫訪美，2日美西時間抵達舊金山時，多名僑胞熱烈迎接。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

2022-06-03 10:50:05

國民黨主席朱立倫訪美，美西時間2日晚間在舊金山舉行記者會。朱立倫表示，國民黨親美的立場不會改變，非常歡迎與美國有更高層級的交流，「不會因為中共的立場有任何一點退縮」。如果2024國民黨能夠重返執政，希望台美關係不斷能提升，但不會只依賴台美關係，在區域安全兩岸和平上也會扮演重要的角色，「國民黨是和平促進者，不是麻煩製造者」。

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朱立倫表示，華府駐美代表處重新開幕，最重要的就是讓美國的朋友、全世界的朋友，聽到國民黨聲音，讓他們了解國民黨親美的立場不會改變，國民黨堅持的立場和美國的民主自由的立場是一致的。同時他也會把國民黨的想法和重要的政策和美國溝通，國民黨可以扮演促進區域和的角色，告訴美國we are here、we are back。

朱立倫說，國際局勢不斷在改變，台海關係也是瞬息萬變，國民黨捍衛中華民國、保衛台灣的立場不會改變，對於自我國防要求的增進，這個立場和美方想法一致；而兩岸之間要保持能夠對話，不是只是對抗，要能夠交流而不是只有交惡。

對於朱立倫多次提到親美立場，有媒體詢問，仍很多民眾質疑國民黨發表的言論是反美，朱立倫說，不管從國際政治情況還是國防、經貿要求，台美關係都是最重要的，例如這兩天台美經貿的提升，國民黨是歡迎的，希望未來能落實更多具體合作。

朱立倫強調，台美關係的提升，不只民進黨，前總統馬英九過去執政也是不斷在提升，如果2024國民黨能夠重返執政，也希望不斷能提升。但朱立倫說，國民黨不是只會依賴台美關係，在區域安全兩岸和平上也會扮演重要的角色，「國民黨是和平促進者不是麻煩製造者」。

朱立倫表示，民進黨對國民黨的標籤從來沒有少貼，不管是任何職位和立場，只要兩岸一接觸就是親中賣台，但事實上國民黨是為了愛台灣，為了協助台胞和台商，這都是國民黨願意做的，不怕民進黨貼標籤。

對於美國總統拜登這次的亞洲行沒訪問台灣，是否認為美國真的會出兵保衛台灣？朱立倫說，拜登政府的一中政策和兩岸立場是美國長期以來的立場，會因為印太局勢有所調整，拜登現在訪問日韓，是因應新政府成立；而拜登表達對台灣的關心，他非常感謝，但還是要靠自己的努力。

朱立倫美西時間2日清晨抵達美國舊金山國際機場，現場有超過20名海外黨員及僑胞到場接機，是朱立倫睽違7年後再次造訪舊金山。

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