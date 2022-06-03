很多阿公阿嬤走了！于美人揭「不落淚」孫女故事　藏洋蔥

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于美人接著分享一則「不落淚孫女」的故事，「你們有沒有看過一種阿公，每天準時接送孫女上下學，每天下午都買一樣的麵包給孫女，阿公不多話，只是看著孫女吃麵包就笑！孫女也很配合，每天和阿公手牽手走一樣的路，吃著同一款麵包，祖孫倆的身影從一高一低，走到快要一樣高了。日復一日，整個小學六年，走這段路和買麵包成為他們每天都要完成的任務。孫女上國中了，是大女孩了，阿公也老了，只能坐在家門口等她放學，等孫女回來大聲叫阿公，然後拍拍阿公的背！孫女上高中了，阿公臥床了，只能和孫女握握手。後來阿公的手漸漸握不住了，最後阿公不得不放手了。」
「從阿公入殮到入塔，這個孫女沒有掉一滴淚，甚至連『悲痛的樣子』都沒有，所有的親戚都知道阿公最疼她，竟然沒有讓親戚們看到『傷心欲絕』的態度，開始有人駡她沒血沒淚，阿公白疼了...孫女不做任何辯解，硬是不掉淚。孫女後來出國讀大學，也留在國外工作，但是她每年回台灣第一件事情就是坐捷運轉公車上山去看阿公，在阿公的塔位門上貼一朵乾燥花，每年換不同顏色的花。」
于美人表示，「因為疫情，她這次隔了二年才回來，一回來就去看阿公，聽說今年的花是橘紅色的。阿公走了10年了，還是無人看過孫女為阿公掉淚。但她也是唯一每次回來都會去看阿公的孫女。」
感人故事讓網友鼻酸，紛紛在底下留言回覆說「她可能和阿公約好，因為阿公要去西方極樂世界所以不能掉淚」、「很多時候，事情是不能只看表面的」、「用自己的方式想念」、「有些淚都是在沒人看到的時候，不哭只是一種堅強，不代表不傷心，思念卻是永遠」、「刻骨銘心」、「看到這篇文章我好想回家看我阿爸喔」。（編輯：倪浩軒）