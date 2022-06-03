北市雍塞！林佳龍提北捷綠線入內湖 月票納台鐵、Ubike
前交通部長林佳龍表態爭取民進黨提名參選台北市長，日前其已正式公開「首都的12大政策願景計畫」，今（3）日再針對「交通路網」相關政策做細部說明。林佳龍主張，要以首都圈的格局和規模來解決，才能解決台北市的許多交通問題；他提到，可以思考松山新店線往內湖北延，在內科設置三站，以解決內科壅塞，另外北北基桃可共同推出台北首都通公共運輸月票，可使用捷運、台鐵、公車、公共自行車等4大運具，以具體方案鼓勵市民搭乘大眾運輸工具。
林佳龍表示，根據2022年大眾媒體對於台北市政滿意度民意調查顯示，台北市民最不滿意的問題就是交通，因此如何在現有的基礎上，打造「台北交通⁺」計畫，必須連動思考生活圈。這個＋的符號，用在「台北交通⁺」，既有plus（加）也有cross（跨）的意義。
面對台北市的交通塞車問題，林佳龍主張，要以首都圈的格局和規模來解決，才能一體思考長遠計畫。他提出台北交通政策五大主張，包括環狀捷運網串連東西南北、台北首都通公共運輸攏ㄟ通、智慧交通解塞車、有愛無礙落實人本交通、創新交通科技產業服務，根本解決首都圈的交通問題。
林佳龍說，為了有效解決內湖科技園區的塞車，根本之道就是將松山新店線往內湖北延，在內科設置三站，地下化重運量與文湖線港墘站相連，更可以與中和新蘆線、淡水信義線交會轉乘，就可以解決新北員工進入內科的交通問題。
林佳龍也說，北北基桃可共同推出台北首都通公共運輸月票，可使用捷運、台鐵、公車、公共自行車等4大運具，對於高中以下學生更應加大優惠，從小培養使用公共運輸通勤通學。
另外，林佳龍主張，擴大敬老愛心卡額度與使用範圍照顧弱勢族群，包括搭乘計程車可以全額折抵，讓無法使用公共運輸的弱勢者也可以選擇計程車就醫購物；而北市的交通標誌應檢討，以國際通用圖案代替文字，讓國際朋友在台北街頭使用更加友善。