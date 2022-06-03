兒童疫苗之亂蘇貞昌出聲止戰　盧秀燕回應了

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稍後盧秀燕視察「溫暖助防疫」快篩試劑發放物資整備情況、到診所了解兒童疫苗施打情形。她表示，對於中央在科博館設兒童疫苗施打站，自己樂觀其成，市府也樂於協助，相信中央和地方一條心，物資或整備資源愈多，對市民愈好。對於自己未能陪同蘇貞昌，她表示已有既定行程，比照上星期副總統賴清德視察中央公園給藥得來速，請副市長代表她到場。
盧秀燕說，台中市兒童疫苗施打是六都前3名，全市18、19萬名符合資格的孩子昨已施打約11萬人，目前透過醫療院所、校園、外展站、到府施打、揪團施打等5大系統作業，整個工作下周五前可以結束，對於疫苗施打進度比預估的期程超前，她非常欣慰，下一波施打重點是國高中生。
盧秀燕也呼應蘇貞昌「最辛苦是醫護人員」的說法，表示台中市防護力相對高，就是因為有很多醫護人員不眠不休服務市民，加上區公所、民意代表等各系統，以及校園、職業工會等場域大家全力配合，市民也有共識，在疫情相對嚴峻下才得以正常生活。
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