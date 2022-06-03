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兒童疫苗之亂蘇貞昌出聲止戰　盧秀燕回應了

▲台中市長盧秀燕回應行政院長蘇貞昌，表示歡迎中央到地方設大型施打站。（圖／台中市政府提供，2022.06.03）
▲台中市長盧秀燕回應行政院長蘇貞昌，表示歡迎中央到地方設大型施打站。（圖／台中市政府提供，2022.06.03）

記者顏幸如/台中報導

2022-06-03 12:11:29

藍綠選舉攻防引爆台中市兒童疫苗之亂，行政院長蘇貞昌以「一路辛苦走來，不一定凡事都滿分，互相了解就好」暗示雙方止戰。台中市長盧秀燕也大方回應，表示歡迎中央到地方設大型施打站，對於疫苗施打進度比預估期程超前，她非常欣慰。

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行政院長蘇貞昌今（3日）在衛福部長陳時中、立法院副院長蔡其昌陪同下，視察設於科博館的兒童疫苗大型施打站，針對蔡其昌與盧秀燕陣營互指對方放假消息，蘇貞昌表示：「全國同胞一路辛苦走來，不一定凡事都能做到100分，疫情當前資訊很多、雙方都已對外說明、互相了解就好。」暗示雙方停止口水戰。國民黨台中市黨部副發言人鄭伯其，舉著「很多孩子走了、冷血酷吏草菅人命」白布條向蘇貞昌抗議，被優勢警力擋在場外。

▲國民黨台中市議員參選人鄭伯其到科博館施打站前拉白布條，向蘇貞昌抗議。（圖／鄭伯其提供，2022.06.03）
▲國民黨台中市議員參選人鄭伯其到科博館施打站前拉白布條，向蘇貞昌抗議。（圖／鄭伯其提供，2022.06.03）
稍後盧秀燕視察「溫暖助防疫」快篩試劑發放物資整備情況、到診所了解兒童疫苗施打情形。她表示，對於中央在科博館設兒童疫苗施打站，自己樂觀其成，市府也樂於協助，相信中央和地方一條心，物資或整備資源愈多，對市民愈好。對於自己未能陪同蘇貞昌，她表示已有既定行程，比照上星期副總統賴清德視察中央公園給藥得來速，請副市長代表她到場。

▲盧秀燕到基層診所了解兒童疫苗施打情形，與小朋友互動。（圖／台中市政府提供，2022.06.03）
▲盧秀燕到基層診所了解兒童疫苗施打情形，與小朋友互動。（圖／台中市政府提供，2022.06.03）
盧秀燕說，台中市兒童疫苗施打是六都前3名，全市18、19萬名符合資格的孩子昨已施打約11萬人，目前透過醫療院所、校園、外展站、到府施打、揪團施打等5大系統作業，整個工作下周五前可以結束，對於疫苗施打進度比預估的期程超前，她非常欣慰，下一波施打重點是國高中生。

盧秀燕也呼應蘇貞昌「最辛苦是醫護人員」的說法，表示台中市防護力相對高，就是因為有很多醫護人員不眠不休服務市民，加上區公所、民意代表等各系統，以及校園、職業工會等場域大家全力配合，市民也有共識，在疫情相對嚴峻下才得以正常生活。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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