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蔡康永戳破「豪門」真相／先問自己是不是公主吧！

▲細膩溫暖的蔡康永（右）對人人稱羨的豪門有不同解讀，左為小S​​​​​​​。（圖／CATCHPLAY+提供）
▲細膩溫暖的蔡康永（右）對人人稱羨的豪門有不同解讀，左為小S​​​​​​​。（圖／CATCHPLAY+提供）

文/姊妹淘

2022-06-03 20:00:00

有的女人想活成備受寵愛的公主，小時候接受童話故事的灌輸，幻想白馬王子能踩著七色祥雲而來。長大之後，她們則透過追韓劇、迷偶像，從中形塑自己未來的另一半，希望能找到和韓劇範本裡相似的伴侶。知名主持人蔡康永曾在《蔡康永的情商課2：因為這是你的人生》一書中企圖打破迷思，要女人們醒醒吧！

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▲蔡康永在新書分享人生智慧。（圖／取自蔡康永微博）
▲蔡康永在書中分享人生智慧。（圖／取自蔡康永微博）
他表示，女人經常把故事只聽到一半，她們不曉得白雪公主是什麼個性、豌豆公主是什麼個性，抑或是韓劇女主角又是什麼個性，甚至她們連自己本身的個性是什麼都不大清楚，就幻想著有一個理想範本的王子出現、為了她披荊斬棘。


「這些女生根本不在乎這些公主是什麼個性，也不在乎自己是什麼個性，就理直氣壯的決定了自己就是公主。」


▲跟霸道總裁有關的劇情，總能讓少女們心生嚮往。（圖／取自微博）
▲跟霸道總裁有關的劇情，總能讓少女們心生嚮往。（圖／取自微博）
蔡康永的意思，即是一段關係裡不可能存在著「範本」，因為每個人性格都不同。好比妳一生嚮往霸道總裁，但假設妳也是個女強人、不喜歡被管，那麼就算與霸道總裁結了婚，兩個人成天吵翻天，這樣還算是個理想的愛情嗎？


蔡康永說：「自以為是公主的女生，當然會一路受到真實世界的教訓，漸漸明白了童話裡捏造的『公主跟王子，從此過著永遠幸福的生活』，在技術上根本做不到，在邏輯上根本不成立。」


一旦相信了範本的存在，必然會面對一連串的失落。不過蔡康永鼓勵大家，失落沒關係，失落反而是學習的時刻，「只是不少人要花很長的時間，才能說服自己根本不需要活成範本的樣子。」


▲蔡康永在新書分享人生智慧。（圖／取自蔡康永微博）
▲蔡康永在書中分享人生智慧。（圖／取自蔡康永微博）
他以哲學家李維史陀的書舉例，裏頭講到新幾內亞有個Gahuku-Gama族，被歐洲人教導如何踢足球之後，卻把踢足球的規則改了，變成雙方都要踢到「平手」才算結束，倘若一直踢不出「平手」，那就要一直比下去，哪怕達成這個比數可能要好幾天。


這種「不想分勝負」的思維，李維史陀稱作是「未遭到感染、未遭到馴化」的思想。他警醒我們：勝負與輸贏，好與壞，往往只是一種標準，不見得是整個世界的真相。


▲針砭豪門婚姻的影劇作品比比皆是，像是之前上映的《弒婚遊戲》。（圖／福斯提供）
▲針砭豪門婚姻的影劇作品比比皆是，像是之前的電影《弒婚遊戲》。（圖／福斯提供）
當我們在找尋白馬王子的同時，首先得考量的，必須是自身性格是否真的適合這樣的人，畢竟活著沒有標準範本，只有適合我們的劇本。很多時候我們希望遇到「好對象」，很可能是因為這是世俗定義的「勝利組」。


但蔡康永呼籲：「為了這虛妄的勝負，我們的心力會被支配到違背我們感受的方向。如果已經感到辛苦委屈，當然應該擺脫這種處處都要拚勝負的思維啊！」


擺脫對範本的迷信與偏執，才有可能由我們自己做主來安排我們的人際關係，而不是倒過來，被我們的人際關係所擺布。


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