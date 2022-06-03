【洗腎專題】生、心理雙重煎熬！腎友協會籲：別吝嗇尋求協助

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吳鴻來理事長指出，每年健保署都會公告花最多健保的10大疾病，而每年毫不意外的都是慢性腎衰竭，導致會出現許多「洗腎花費多少健保費」的相關新聞，尤其在這幾年健保財務比較吃緊的狀態下，大眾就會對洗腎患者產生刻板印象。
為何洗腎會是第一名？吳鴻來說明，像是癌症是按照部位分開計算的，例如像肺癌、大腸癌等等，是一項項計算若以癌症總數計算其實是超過洗腎的。不管是什麼疾病，民眾都不應該認為患者們是一群對社會沒有貢獻的人。
吳鴻來也坦言，也因為有這樣的污名化、歧視，許多腎友都會很低調，大部份都不太願意讓大家知道他們是洗腎患者。此外，洗腎也會拿身心障礙證明，也因此在社會上、就學上都會遇到遇到各種困境。
找新工作面臨重重難關 建議別輕易離開原職場
吳鴻來表示，使用腹膜透析的腎友平均年齡低，以青壯年的比例較高，若他們在職場上遇到洗腎就會比較辛苦，過去有年輕的腎友來到協會時，協會就會勸他不要隨便辭職，因為有些腎友認為，自己的身體不好，調養好用再回到職場。但問題是，若工作辭掉後，未來要再重新找新工作，很容易就會遇到困難。
吳鴻來解釋，現在的僱主會對身心障礙者會有一些比較不友善的想法，過去有腎友去面試時就被雇主詢問，「你會不會哪天，突然就在我的辦公室就昏倒？」面對這樣的質疑對腎友們來說，是會令人相當痛心的。
很無奈的是，吳鴻來坦言，很多時候身障者是有能力的，但是他們會因為總總因素表現不出來。一般民眾只是去上個班，但他們可能還要想自己是不是要面對他人的異樣眼光，若今天表現的不好更可能會被調侃。
維持固定生活、興趣！別吝嗇尋求他人協助與關懷
吳鴻來指出，有一些腎友生病時可能會暫時休養並中斷工作或是平常的活動，但這是滿可怕的事情，當患者開始沒事做時，就會開始出現負面想法。她會建議找一件很簡單興趣穩定地進行與安排，例如看電影、散步等等，盡量維持原本的生活型態與活動，千萬不可以放空。
有些腎友也會來協會尋求協助，吳鴻來透露，協會會以同儕的身分做分享與支持，畢竟醫師、護理師的建議聽了很多了，因此會以過來人的角度分享故事與激勵他們。協會也會了解腎友的年齡、性別、工作性質來挑選適合的志工去陪他們聊聊，有時候透過一個陪伴過程也會讓病人、家屬安心，畢竟他們不了解，對洗腎會感到徬徨，當志工分享自己的故事後，也會腎友們更有信心面對。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53968
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