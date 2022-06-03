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恩恩爸未獲真相　林鶴明批侯友宜：扯謊神隱爽過端午

▲新北2歲童恩恩染疫病逝，新北市長侯友宜處理的態度引發關注與論戰。（圖／資料照）
▲新北2歲童恩恩染疫病逝，新北市長侯友宜處理的態度引發關注與論戰。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-03 12:23:32

新北2歲童恩恩染疫病逝，恩恩父親欲向新北市政府調出叫救護車時「消失的81分鐘」通聯記錄等資料，新北市政府稱資料準備好了但恩恩爸拒聽，再讓恩恩爸爸無奈表示，從新北市政府團隊手中拿到的東西有所遺漏，「和新北市政府的正常溝通有這麼難嗎」。對此，民進黨副秘書長林鶴明今（3）日再度表示，恩恩爸爸淚灑求真相，新北市長侯友宜卻神隱爽過端午，奉勸侯友宜，儘早面對真相、還原真相，把完整資料提供給當事人，不要一直扯謊，才是正途。

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▲民進黨副秘書長林鶴明（圖／記者黃宣尹攝影）
▲民進黨副秘書長林鶴明說，看到恩恩爸爸竟然還要出來面對媒體說明他沒有拒聽音檔紀錄，更要再次重複解釋他只是想要追求真相，最後忍不住淚崩，實在令人不捨。（圖／記者黃宣尹攝）
林鶴明說，今天端午節，剛看到恩恩爸爸竟然還要出來面對媒體說明他沒有拒聽音檔紀錄，更要再次重複解釋他只是想要追求真相，最後忍不住淚崩，實在令人不捨。

林鶴明抨擊，侯友宜從昨天到今天，已經神隱一整天，默許新北市政府用各種行政手段拖延提供資料的行徑。一個失去寶貝的爸爸要在端午節追求真相不可得，侯友宜還神隱起來爽過端午節，連防疫記者會也沒有打算要開，甚至也沒有打算透過臉書向新北市民說明他對這事情的態度。然後侯友宜前幾天只在乎在議會辯稱自己沒有作秀？

林鶴明強調，他還是想勸侯友宜，儘早面對真相、還原真相，把完整資料提供給當事人，不要一直扯謊，才是正途。不然就是新北市政府想「暗崁」什麼真相不敢公布。

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