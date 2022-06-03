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蘇貞昌宣布　高中以下學生發放一份4劑快篩

▲行政院長蘇貞昌宣布，高中以下學生每人可獲得一份（4劑）免費快篩試劑。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.06.03）
▲行政院長蘇貞昌宣布，高中以下學生每人可獲得一份（4劑）免費快篩試劑。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.06.03）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-06-03 12:48:45

行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中等人，今（3）日接連視察六都的兒童疫苗大型接種站台中、台南、高雄廠，蘇貞昌抵達高雄展覽館北館後，除了慰勉醫護人員、和民眾打招呼，更宣布，高中以下學生每人可獲得一份（4劑）免費快篩試劑，將透過郵局配送至學校發送。

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蘇貞昌表示，有鑑於政府準備的快篩劑量很足夠，很多學校要漸漸恢復實體上課，孩子要過團體生活，孩子是心肝寶貝，希望保護好，所以決定高中以下包括專科前三年，及國中、國小的孩子，每人一份（4劑）快篩劑，免費提供，由中央請郵局配送到各校，學生到校上課後發給學生使用，相關細節會由指揮中心和教育部宣布。

蘇貞昌說，國人同胞一起努力，這兩年多來大家都辛苦了，大家團結努力，才能一路走到這裡，或許不盡完美，但大家都很努力、辛苦，現在防疫工作到了最關鍵的一戰，打完這一戰，就能很快回到正常生活，也請大家多忍耐、多配合、多加油。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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