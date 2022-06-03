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出社會3年成功買房！她曝「3無痛存錢法」：新鮮人也適用

▲原PO分享「3項無痛存錢方法」，讓她出社會三年就存到第一桶金，還與丈夫一起買了總價620萬的房子。（示意圖／NOWnews資料照）
▲原PO分享「3項無痛存錢方法」，讓她出社會三年就存到第一桶金，還與丈夫一起買了總價620萬的房子。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-06-03 14:15:56

在這個「萬物皆漲，唯獨薪水不漲」的時代，存錢買房對大部分的人來說，是遙不可及、一輩子也無法達成的事；不過就有一名女網友分享自己的「無痛存錢方法」，讓她出社會三年就存到第一桶金，還與丈夫一起買了總價620萬的房子，貼文一出，掀起熱議。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「關於存錢這件小事」為題發文，表示她與老公月薪合計10萬元，存款合計約150萬元，近日買下620萬元的房子，並且分享「無痛存錢法」的三大原則，讓你面對第一次賺錢時，能對抗慾望，避免手滑花掉，成為月光族；又或者即便是小資族也能無痛存錢，甚至很適合剛出社會的新鮮人。

▲原PO分享「3項無痛存錢方法」，讓她出社會三年就存到第一桶金，還與丈夫一起買了總價620萬的房子。（示意圖／取自Pixabay）
▲原PO分享「3項無痛存錢方法」，讓她出社會三年就存到第一桶金，還與丈夫一起買了總價620萬的房子。（示意圖／取自Pixabay）
第一「先存錢再花錢」，她表示自己第一份工作時間約1年8個月，她將薪轉帳戶的提款卡跟存摺交給媽媽保管，每月由媽媽給她8000元當生活費，也因為當時工作有供餐，讓她每月能順利存滿兩萬元。

第二「存款提款卡交給他人保管或剪掉」，因為當錢容易拿到時，就容易花掉。所以在訓練自己養成存錢習慣時，她不會自己保管存款的提款卡，不讓自己有領錢的機會，若沒有信任的人可以交付，「建議直接剪掉存款的提款卡」。另外，錢包也只放當日餐費與所需費用，「曾經錢放進錢包沒拿去存，一周就不知不覺花了好幾千塊，於是養成出門帶少少錢的習慣，避免意外支出產生」。

第三「設定薪轉戶自動轉帳至存款戶」，她透露「這是最無痛且無感的存款方式」，因為錢是在沒有到你手中就轉出去的，你心理的不適感會大大減少，若自認每月乖乖存錢，就會有很多理由說服自己「這個月少存一點」，所以設定發薪日自動轉帳固定金額到存款戶，一切的問題便迎刃而解，「存不到錢的人，從今天開始設定，我不相信你會存不到錢」。

原PO也表示，這些方式對她來說相當有用，但這段期間她也沒有虧待自己，有買喜歡的衣服、吃想吃的美食、一年至少出國兩趟，「只要用對方法，妥善分配自己的財務狀況，可以活得很自在且身心靈還有荷包都富足」。

貼文一出，掀起熱議，「超棒的！！！！值得筆記」、「好讚」；不過，也有網友好奇「太省不會有賺錢為了什麼的感覺嗎」，對此，原PO也回應「我沒有這種感覺耶，因為我只是控制預算，並不是斤斤計較，所以想出國的時候我還是出國，想旅行的時候還是旅行，但就是找便宜的機票，住CP值高的旅店，偶爾想奢侈一下也是會的，但我不買名牌，手機現在也是用我弟淘汰下的I8，對於物慾沒有很重。 我一直都知道賺錢是為了達成我的目標，所以省錢只會讓我覺得我離我目標更近了一些，生活就過得精彩滋潤」。（編輯：郭佩蓉）

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