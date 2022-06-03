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朱立倫稱遭貼賣台標籤　林飛帆列藍「親中反美」言論打臉

▲民進黨副秘書長林飛帆表示，民進黨歡迎國民黨支持政府對外關係主張和路線，但也呼籲國民黨不要向國際社會傳達混淆和錯誤的訊息。（圖／翻攝自林飛帆臉書）
▲民進黨副秘書長林飛帆表示，民進黨歡迎國民黨支持政府對外關係主張和路線，但也呼籲國民黨不要向國際社會傳達混淆和錯誤的訊息。（圖／翻攝自林飛帆臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-03 14:27:08

國民黨主席朱立倫今（3）日稱「民進黨貼國民黨親中賣台標籤」，引發論戰。民進黨副秘書長林飛帆下午回應表示，朱立倫應該回頭看一下國民黨過去自己講過的話，難道朱立倫自己說「瘋豬肉」，其國際部主任說「美國訪賓來台沒有幫助」、前總統馬英九說「美國只會賣武器給台灣但不會出兵」，國民黨立委吳斯懷赴中聽中國國家主席習近平訓話、前國民黨主席洪秀柱赴新疆替中國擦脂抹粉，這些都民進黨貼標籤嗎？

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朱立倫今日在美國稱，民進黨貼國民黨標籤從來沒少過一天，不管今天是任何職位、立場，民進黨認為兩岸一接觸，就是親中賣台，但事實上國民黨是為了愛台灣，為了協助台灣同胞或台商、在中國的學生，這些立場都是國民黨向來願意做的，也不怕民進黨貼標籤。

林飛帆對此指出，台美關係的穩健發展有賴政府明確的以民主自由為核心的外交路線，並要感謝很多外交人員的付出。國民黨有意要修補跟美國的關係，民進黨樂見其成，也希望國民黨能真的擺脫過去「親中反美」的路線，朝野團結一致面對中國威脅，爭取民主盟友支持。

林飛帆說，就在不久之前，朱立倫還未去美國，但洪秀柱就高調赴新疆，替中共擦脂抹粉；昨天朱立倫前腳剛出訪，後腳國民黨就唱衰「台美21世紀經貿倡議」，確實令大家覺得精神錯亂，不確定國民黨究竟是要走什麼路線？

林飛帆強調，當前國際的戰略環境已相當清晰，站在民主自由與威權擴張的競爭前線，台灣必須向國際社會傳遞清楚而明確的訊息，那就是台灣不分朝野和民主盟友站在一起的決心堅定，不會動搖。

林飛帆說，民進黨歡迎國民黨支持政府對外關係主張和路線，但也呼籲國民黨不要向國際社會傳達混淆和錯誤的訊息，一方面赴美說親美，二方面對國內又合理化中國打壓台灣作為、質疑台美深化交流。

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