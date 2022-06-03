林志玲／婚禮那天，是我這一輩子最美好的一天

文╱林志玲





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感恩，讓心靈富足











心懷感恩，讓愛更強大。





並不是每天都會很好，但一定有好事發生在每一天。





有學者提出「感恩筆記」的建議，邀大家不妨做個感恩清單練習：





每天只要花個十分鐘，寫下今天想感恩的三件事，做一個屬於自己的感恩筆記本，當你記錄之後你會發現─





別人對你的好，也沒有理所當然。所有的感謝，都該好好表達。











而當你傷心、鬱悶的時候，回來翻看一下這個本子，不僅會安慰到自己，或許還學會了從不同的角度看事情。





人生不是得到，就是學到。好的不好的都是養分。





感謝那些沒那麼好的經歷，讓自己領悟到更多。





▲林志玲與Akira結婚3年，感情非常好。（圖／林志玲工作室提供）

感謝是一種心態，一種思維。





「心懷感恩」能強化自己不要忘記開心的事以及別人的付出，無論是用筆記或是任何你喜歡的形式，將別人的心意好好收在心裡，不要吝於回饋或是表達你的謝意。每個人、每一天能平安順利的度過，都是因為背後有很多人，在為我們付出著。





有沒有想過你這一生要感謝的人是誰？





我感謝在我心中永遠最美也最愛我的媽媽，教導我唯有好的品格才是陪伴女人一生最大的財富；還有給予我信任和勇氣去闖的爸爸；





我感謝在我人生轉捩點時，為我打開一扇門的吳宇森導演；





我感謝這一路走來看見我的可能性，肯定我給我機會的客戶團隊們。





當然也要謝謝從來沒有放棄過的自己。





▲林志玲絕美婚紗。（圖／記者陳明安攝）

請允許插播一下婚禮的回憶。





那天肯定是我這一輩子最美好的一天。





儀式選擇在臺南的宗祠，因為那個地方承載了我父母的愛情和我們童年的回憶，連小時候爬的那棵樹都可以一起觀禮。





原訂宴請親友一百人，包括了小學的老師、一直非常照顧媽媽的阿姨們、我的老同學們、生命轉折中重要的推手，還有真的為數不多的藝人朋友。





人生就是一輛列車，有些人在某個站就先下車了。





謝謝他們曾經的陪伴，給予我的愛與養分成就了我。





這些感謝都刻在心中長長久久一輩子。





喔，是的，後來因為被聰明的媒體發現了，











姊夫和我也就決定──和大家共享喜悅吧。





只是沒想到一整天都有實況轉播，以及滿滿的SNG車，





更沒有想到會有那麼多的臺南朋友聚在婚宴場外。





為了應對臨時的改變，到當天早上化妝時我都還在確認細節，





待我化好妝、穿上了白紗，這一切就真的發生了。





當我坐上禮車握著爸爸的手， 看到外面一路追趕的朋友說：





「志玲姊姊要幸福喔，妳一定要幸福啊！」





我真的無法止住我的眼淚。 我沒有辦法停止內心的悸動。





沿路上守候著的，在婚宴場外聚集著的，一雙雙向我們揮動的手，每一個熱情的笑臉，真誠呼喊的祝福，成為每次我回想起來刻骨銘心、深受感動的畫面。











想藉這一篇感恩主題， 好好和你們說一聲：





謝謝謝謝你們的祝福，我都收到了。





我會努力幸福。也希望你跟我一起幸福。











用愛工作，會得到更好的自己。





用愛生活，才有幸福。





心懷感謝，每一刻都是小確幸。











【ChiLing優雅小提醒】





◆心懷感謝，發現每天的小確幸，一定有好事發生在每一天。





◆別人對你的好，沒有理所當然。請好好表達內心所有的感謝。





本文出自《剛剛好的優雅》，遠流出版





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