COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

博客來線上最強書展登場　領150折價券、童書最低69元起

▲博客來推出最強線上國際書展。(圖／官方提供)
▲博客來推出最強線上國際書展。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-06-04 14:30:00

台北國際書展受疫情影響睽違兩年再度登場，今年於端午假期6/2~6/7在臺北世貿中心一館舉行，除了實體書展之外，樂天市場和博客來也同步推出線上書展。博客來即日起至6/19，推出「線上最強國際書展」，參展書籍達5萬種，折扣最低1折起，且在端午連假即日起到6/5加碼送購書金，登入「博客來APP」限領150元E-Coupon，現領現折。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲博客來於即日起到6/5加碼送150元購書金，限App使用且需滿1399元才可折抵。(圖／手機截圖)
▲博客來於即日起到6/5加碼送150元購書金，限App使用且需滿1399元才可折抵。(圖／手機截圖)
博客來「線上最強國際書展」參展出版社包含：城邦、讀書共和國、親子天下、時報出版、遠見天下文化、三采、大塊文化、聯經、美國企鵝藍燈出版集團、Simon & Schuster、HarperCollins等集結3千家國內外出版社；還有最新數位內容服務，電子、有聲、線上課程。

今年童書廠因為疫情風險考量，童書大廠紛紛忍痛退實體展，為了提供消費者安全、方便購物選擇，博客來攜手親子天下、小魯文化、小熊、字畝、上誼文化等超過100家童書出版社，規劃童書「3本399元」、外文童書限時限量「15折」起等特價書區，平均單冊特價最低69元。更不定時推出限時66折的套書優惠以及最新出版的童書、繪本、橋梁書、字卡遊戲書、知識漫畫、故事小說，無論是單本購入或成套收藏都可以在線上國際書展的童書館一次購足。

博客來指出，今年線上國際書展強打，大小朋友最愛的「童書館」、「動漫館」，以及橫跨簡體、外文、日文三種語系的「國際館」，還有零秒到貨「數位內容服務」，並且特別企劃「獨家專區」，主打獨家新書、獨家版本以及限量親簽的最新作品。

▲法國二十世紀最佳圖書，《小王子（譯者鄭麗君珍愛親簽版【首刷加贈「與小王子相遇」明信片套組】）》。（圖／廠商提供）
▲法國二十世紀最佳圖書，《小王子（譯者鄭麗君珍愛親簽版【首刷加贈「與小王子相遇」明信片套組】）》。（圖／廠商提供）
即日起至6/8推出2022樂天市場線上國際書展，實體圖書最低99元起，樂天書城、時報出版66折起，滿999元領券再折100元；城邦讀書花園3本73折；樂天Kobo閱讀器滿2,500元折200元，同時，再加碼，單筆滿1500元送100點、使用樂天信用卡刷卡滿額再享點數10%回饋。

根據樂天市場統計分析，近一年站上熱銷書籍以財經/商業類最為受歡迎，占整體實體書本約三成；而身心靈相關書籍近一年的搜尋量也約有28%的漲幅，整體銷售成長近三成。

樂天市場同步祭出兩款Kobo電子書閱讀器獨家價，Kobo Clara HD 6吋電子書閱讀器特價 3799元，小機身大容量，內鍵8GB，最多可以收藏6000本書籍。Kobo Elipsa 10.3吋電子書閱讀器套組獨家價 11,320元，防眩光大螢幕，更加貼近紙書質感。

▲Kobo電子書閱讀器獨家價，Kobo Clara HD 6吋電子書閱讀器特價 3799元。(圖／廠商提供)
▲Kobo電子書閱讀器獨家價，Kobo Clara HD 6吋電子書閱讀器特價3799元。(圖／廠商提供)

快用LINE Pay！6月回饋懶人包　拚免費喝「再睡5分鐘」

外送粽子吃哪顆？Uber Eats揭熱賣粽排行　「這款」賣爆

北部粽贏了？端午五大粽王「它」奪冠　必備沾醬跌破眼鏡

逛書展免門票！線上展開跑　百家出版社書籍66折起

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
87.3%12.7%
2022-06-02-2022-06-08
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀