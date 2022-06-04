博客來線上最強書展登場　領150折價券、童書最低69元起

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今年童書廠因為疫情風險考量，童書大廠紛紛忍痛退實體展，為了提供消費者安全、方便購物選擇，博客來攜手親子天下、小魯文化、小熊、字畝、上誼文化等超過100家童書出版社，規劃童書「3本399元」、外文童書限時限量「15折」起等特價書區，平均單冊特價最低69元。更不定時推出限時66折的套書優惠以及最新出版的童書、繪本、橋梁書、字卡遊戲書、知識漫畫、故事小說，無論是單本購入或成套收藏都可以在線上國際書展的童書館一次購足。
博客來指出，今年線上國際書展強打，大小朋友最愛的「童書館」、「動漫館」，以及橫跨簡體、外文、日文三種語系的「國際館」，還有零秒到貨「數位內容服務」，並且特別企劃「獨家專區」，主打獨家新書、獨家版本以及限量親簽的最新作品。
即日起至6/8推出2022樂天市場線上國際書展，實體圖書最低99元起，樂天書城、時報出版66折起，滿999元領券再折100元；城邦讀書花園3本73折；樂天Kobo閱讀器滿2,500元折200元，同時，再加碼，單筆滿1500元送100點、使用樂天信用卡刷卡滿額再享點數10%回饋。
根據樂天市場統計分析，近一年站上熱銷書籍以財經/商業類最為受歡迎，占整體實體書本約三成；而身心靈相關書籍近一年的搜尋量也約有28%的漲幅，整體銷售成長近三成。
樂天市場同步祭出兩款Kobo電子書閱讀器獨家價，Kobo Clara HD 6吋電子書閱讀器特價 3799元，小機身大容量，內鍵8GB，最多可以收藏6000本書籍。Kobo Elipsa 10.3吋電子書閱讀器套組獨家價 11,320元，防眩光大螢幕，更加貼近紙書質感。