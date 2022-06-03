床上爬滿怪蟲！他「一晚殺20隻」發瘋 真面目比蟑螂可怕
個人生活環境的乾淨與否，對身體健康有直接的影響，近日一名網友就分享，他因為確診所以把自己關在房間，怎料當他睡上日前借給親戚一陣子的床墊時，某種蟲類卻不斷的冒出還會咬人，光是一個晚上，就處理了20隻，嚇的他發文求解，其餘網友也紛紛給予解答。
原PO今（3日）在臉書社團「爆廢公社」發文表示，「前天因為確診把自己關起來，在這期間看到這種蟲在床上跑，似乎是會咬人的，還很痛，昨天就晚上殺掉近20來隻」，他透露，自己是暫住親戚家的房間，由於親戚是做遠洋漁船，半年前回來就用這張床讓他睡，可能是做漁船的習慣，讓他飲食都在床上自理，導致床上累積髒亂，「請問這是什麼蟲？」
原PO指出，自己兩週下來用了近10罐殺蟲劑，整個人都快中毒，一直到前天才陸續發現這種蟲的行蹤（伴隨少量塵蟎），上週已先用塵蟎吸塵清過，一直到前天自主隔離才看到真面目。
貼文一出，許多網友立刻認出怪蟲的真面目「床蝨，這個要整個棉被拿去丟掉，整間要除蟲，而且還不一定會清的掉」、「這以前當兵時候，床上草蓆邊邊的縫都會有，所以都要拿去太陽底下曬」、「這是床蝨，會吸血，被咬到會很癢」、「繁殖能力超強，只要咬到要癢一兩個禮拜」、「床蝨～煩人睡覺能力比蚊子好」、「床蝨吧！以前當兵每天被這個咬，為了不被咬，還穿整套迷彩服睡覺，但還是被咬」。
據環保署資料顯示，床蝨又稱臭蟲，雖尚無證據會傳播人類疾病，但被臭蟲叮咬奇癢無比，由於現代人國際旅遊往返頻繁，無論是海運、空運，一不小心跟著衣服、行李、生活用品，就有可能將臭蟲帶回家，建議「國外旅行回來後，立即清洗衣服和檢查行李」、「二手家具搬回家前，檢查有沒有臭蟲的蹤跡」、「清理環境，減少雜物堆積、減少牆壁隙縫」。（編輯：張志浩）