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端午氣候濕熱　「中藥3帖外用方」防疫病

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端午氣候濕熱　「中藥3帖外用方」防疫病

健康醫療網

2022-06-03 18:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】端午將至，氣候開始悶熱潮濕。農曆五月氣候濕熱，蟲虺滋生，是古人防疫的月份。《荊楚歲時記》記載，「五月，俗稱惡月，多禁忌。」農曆五月五日這一天亦被視為「惡日」，更是一整年極惡的一日。古人認為菖蒲、雄黃的味道可以驅趕毒蟲，所以會在端午日的午時飲菖蒲酒、雄黃酒，或塗抹雄黃酒在小孩額頭，或配戴含菖蒲、雄黃粉末的香包，藉以驅趕蟲虺，趨吉避凶。

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端午氣候悶熱　中醫從四面向著手

臺中慈濟醫院中醫部鄭群耀醫師表示，臺灣屬於典型海島氣候，濕熱多雨，每逢端午，共同感受就是濕、悶、熱，而濕邪多從熱化。從中醫「因人、因時、因地制宜」角度來看，面對端午時節的新冠疫情，主要著重在「早預防、扶正氣、重祛邪、防傳變」等四個面向。

三種中藥外用方 配合節氣、防病毒侵襲

配合端午節氣，鄭群耀醫師推薦三種中藥外用方，大眾可自行在家操作使用，配合節氣又防疫：

一、中藥香囊：兩千多年前，民間就有佩戴香囊避除穢惡之氣的習俗，配合端午節氣，民眾可以準備一個香囊，將廣藿香、冰片、石菖蒲、艾葉、沉香、佩蘭、草果、肉桂、蒼朮等藥材研磨成粉，放入香囊隨身攜帶，就像帶著一個作用非凡的「空氣淨化器」。

二、中藥外洗：皮膚是人體的「免疫系統」之一，濕熱氣候增強會導致人體大量出汗，而引發各種皮炎、濕疹、手足癬疱、蕁麻疹等皮膚類疾病。病原菌環繞人體四周，容易附著人體皮膚，只要皮膚有破損，病毒或細菌就容易入侵人體，建議可將菖蒲、生艾葉、佩蘭等芳香草藥混合加水煎煮，取出藥液加入適當溫度熱水洗浴，預防皮膚疾病，強化皮膚防禦功能。

三、艾草燻蒸：艾草在民間廣泛使用，具「避邪」、「禳毒氣」作用。現代研究亦證明艾草燻蒸對多種病毒、病菌都有抑制作用；民間亦有「居家常備艾，老少無疾患」說法，說明常用艾草燻蒸居室，可有效預防流感等呼吸道疾病發生，維護健康。在注意防火條件下，可使用點燃後的艾草來燻蒸家居，抑制空氣中病毒與細菌滋生。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54009

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